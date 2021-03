Datteren bekrefter: Patrik Sjöberg innlagt på sykehus med lungebetennelse

Den tidligere verdensrekordholderen i høyde, Patrik Sjöberg, behandles på sykehus. Datteren Isabelle Sjöberg bekrefter at hennes 56-årige far har lungebetennelse.

PÅ SYKEHUS: Patrik Sjöberg er på sykeshus med lungebetennelse. Dette bildet ble tatt i 2018. Foto: Cornelia Nordström / TT NYHETSBYRÅN

Svenske Expressen skriver at Sjöbergs situasjon skal være «alvorlig».

– Patrik er på sykehus og behandles for pneumoni (lungebetennelse), skriver datteren til avisen og ber om ro for familien.

Legenden Sjöberg hoppet i 1987 2,42 meter og er den eneste høydehopperen som har tatt medalje i tre OL – to sølv og en bronse. Sjöberg tok gull under VM i Roma i sitt aller beste år, 1987.

Sjöbergs venn og tidligere agent Daniel Wessfeldt sier følgende til Expressen:

– Jeg vet ikke mer enn at han er på sykehus akkurat nå. Men Patrik er sterk og vi får håpe at han snart er frisk og tilbake.

– Jeg kan bare si det samme som Daniel. Patrik er sterk. Jeg vet ikke noe mer enn det som står i avisen. Vi får håpe det beste for ham, sier den norske europamesteren i høyde, Steinar Hoen. Stevnedirektøren i Bislett Games kjenner Sjöberg, men har ikke hatt kontakt ham de siste årene.

Sjöberg er fra Göteborg, men har tilbrakt mye tid i Norrland. 5. mars oppdaterte han sin Instagram-profil.

– Tilbaka uppe i Norra Tjottaheiti og samler krafter, innledet Sjöberg fra Happsta i Vesternorrlands Län.

DET STORE ÅRET: Patrik Sjöberg fra sitt store år 1987 hvor svensken både tok VM-gull og satte verdensrekord. Foto: Tore Berntsen

Etter friidrettskarrieren har Sjöberg blant annet vært aktuell med boken «Det du inte såg» hvor han blant annet forteller om hvordan treneren systematisk utsatte ham for seksuelle overgrep i oppveksten. Patrik Sjöberg har de siste årene holdt foredrag om emnet.

Han har vært åpen om at han i 2019 tok en pause i foredragsvirksomheten for å få orden på alkoholproblemer og pillemisbruk.

– Jeg kaller meg ikke alkoholiker, men ifølge Socialstyrelsens (tilsvarende Helsedirektoratets) anbefalinger ... ja, da er jeg nok alkoholiker, sa han i et intervju med Göteborgavisen GT for halvannet år siden.

På Instagram-kontoen 242patrik skrev svensken senere at han er merket av et tøft liv.

– Jeg innser nå hvor langt over grensen jeg har vært, for kroppen er ikke gjort for å kjøres i warp speed (ekstrem hastighet) når man over 50 år. Når jeg har eldes som jeg har gjort de siste årene, så ser man ikke selv hvordan alt forandres, og ikke bryr man seg om den delen heller.

