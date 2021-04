Ny poengrekord og ny kontrakt for suksesstrener Tangnes

Det meste går veien for Dan Remy Tangnes (42) om dagen. Nå har årets trener i sveitsisk ishockey skrevet under på en ny treårsavtale med EV Zug.

FORLENGET: Dan Remy Tangnes har suksess i sveitsisk ishockey med EV Zug. Foto: Mats Åstrand/TT

Nordmannen og EV Zug har akkurat gjort unna grunnspillet, og det på imponerende vis. Davos sin 11 år gamle rekord med 113 poeng er historie. Nå tilhører den EV Zug som tok 119 poeng. 40 seirer har det blitt på 52 kamper i grunnspillet.

– Vi har hatt en veldig god sesong – foreløpig – og har slått poengrekorden. Det er noe vi er stolte av, men så har vi også spilt bra over lang tid, sier suksesstreneren fra Oslo til VG.

EV Zug har tatt 2,28 poeng i snitt og har 27 poengs ledelse på Lugano, som har én kamp igjen.

– Det er ikke så ofte det er så stor forskjell mellom to lag i toppen, men det er historie nå. Nå er det nye forutsetninger som gjelder, sier Tangnes og tenker på sluttspillet som innledes tirsdag.

– Vi har vært bunnsolid i grunnspillet. Nå får vi konservere formen i sluttspillet. I en vanskelig og spesiell tid med coronatiltak, begrensninger og karantenesituasjon har vi vært flinke til å fokusere på det vi kan kontrollere, det som er rett foran nesen vår. Det eneste vi kan gjøre er å vinne så mange kamper som mulig.

Coronasituasjonen skaper usikkerhet før sluttspillet tar til. Det er ikke sikkert kampene kan avgjøres med best av syv. Med hockey-VM bare én måned unna er det ikke rom for å flytte på sluttspillkamper hvis noen lag skulle havne i corona-karantene igjen. De siste ukene har tre lag vært i karantene etter smitteutbrudd.

– Det er ikke rettferdig, men det er i hvert fall likt i hele «hockeybransjen» som går inn i sluttspilltider. Vi får håndtere det på best mulig måte.

Han må ha håndtert det meste på imponerende vis etter at han noe overraskende tok over det sveitsiske storlaget i april 2018. Nå har 42-åringen med en fortid i svensk ishockey, skrevet under på en ny treårsavtale som løper fra neste sesong.

– Vi trives godt. Dette er en klubb som satser hardt, ikke bare på å vinne men på spillerutvikling. Den har et sunt tankesett rundt hvordan man vil satse på kort og lang sikt, det er en klubb som har ressurser, drømmer og visjoner. Det må være et av de beste stedene å jobbe i hockey-Europa. Jeg har ikke så mye å klage på, sier Dan Remy Tangnes. Når han sier «vi» så er det han, kona Anja og datteren Wilma.

Nå skal han forsøke å hjelpe EV Zug til en mesterskapstittel. Den forrige – og eneste – kom i 1997/98-sesongen.

– Det er 23 år siden, men vi har vært i to finaler de tre siste årene og vant cupen for to år siden. Vi er med helt der oppe. Snart er det vår tur.

For få dager siden ble Tangnes kåret til årets trener i sveitsisk ishockey.

– Det er moro å bli satt pris på, og særlig når valget er gjort av trenerkolleger og kapteinene på de andre lagene. Det er de som er eksperter og som møter oss hver dag. De har stemt, og da er det moro når de mener man har gjort noe bra.

