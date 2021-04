Gladmelding til OL-roerne: – Den beste beskjeden jeg kunne fått

Gullkandidat Kjetil Borch (32) fryktet de norske karantenereglene kunne ta fra ham medaljesjansene i Tokyo-OL. De norske OL-roerne jubler over at de nå får trene på riksanlegget Årungen selv om de er i hjemmekarantene etter konkurranser i utlandet.

TOKYO-HÅP: Kjetil Borch er et av de største norske medaljehåpene i Tokyo-OL. Her sammen med med landslagstrener Johan Flodin under EM i Italia tidligere i april. Foto: Foto: Estela Reinoso, Norges Roforbund

– Det kommer i 12. time og er definitivt den beste beskjeden jeg kunne fått nå, sier Kjetil Borch til VG.

Fredag ror han verdenscupåpningen i Kroatia. Torsdag kom beskjeden om at han kan bo hjemme i Oslo og trene under et strengt smittevernregime på Årungen med en gang han kommer hjem igjen til Norge til uken.

– Veldig bra. Det er betryggende at vi kan senke skuldrene litt, sier Borch.

Etter EM tidligere i april fikk roerne ikke trene i båt på åtte dager mens de hadde hjemmekarantene. Med fire konkurranser utenlands før OL så Borch mørkt på å prestere i Tokyo. Det hadde i tilfelle betydd nesten en måned uten den nødvendig trening i selve singlesculleren.

– Det er katastrofalt om vi må ta en slik karantene uten å få trent på vannet etter hver av de tre verdenscupkonkurransene fremover. Det flytter meg fra medaljesjanse i OL og ned til B-finalen. Det gjelder ikke bare meg, men hele den norske troppen i roing, sa en fortvilt Borch til VG i forrige uke.

Den tidligere VM- og OL-vinneren var svært kritisk til at han og resten av landslaget ikke fikk trene på innsjøen han anslår til å være 1,2 millioner kvadratmeter stor.

– Nå har jeg muligheten til å ta en OL-medalje, sier Borch som ble nummer seks i EM for tre uker siden. Han satser på en bedre plassering under verdenscupåpningen i Zagreb denne helgen.

STERK MESTER: Kjetil Borch vant VM-gull i 2018. Her sammen med sølvmedaljør Ondrej Synek (til venstre) og treer Mindraugas Griskonis. Foto: Darko Vojinovic / TT NYHETSBYRÅN

Også veteranen Olaf Tufte har vært bekymret for treningssituasjonen.

– Dette er ikke akkurat noen konkurransefortrinn i forhold til de lagene vi skal konkurrere mot. Vi har ikke økonomi til å bli liggende i Europa i hele perioden frem mot OL, har Olaf Tufte tidligere sagt til VG. Han skal sammen med resten av den norske dobbeltfireren også konkurrere i Kroatia.

Kommuneoverlege Sidsel Storhaug bekrefter at OL-roerne nå får trene på Årungen rett etter konkurranser i utlandet – forutsatt to negative coronatester -før og etter ankomst til Norge. Verdenscupkonkurransene ses på som nødvendige arbeidsreiser til utlandet. Utøverne må kjøre egen bil til og fra Årungen og må følge vanlige regler for innreisekarantene til Norge.

– Dette er en problemstilling som har kommet opp. Jeg har vært i kontakt med både Folkehelseinstituttet og juridisk avdeling i Helsedirektoratet, opplyser Storhaug.

– De får trene i arbeidstiden, må være i karantene på fritiden, og må teste seg på dag syv etter å ha kommet hjem, forklarer kommuneoverlegen i Viken-kommunen. Sidsel Storhaug forteller at hun nå har gitt denne informasjonen til roerne.

