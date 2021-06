Rekdals HamKam-suksess: – Jeg har panikk for at det skal stoppe

HAMAR (VG) «Det er kun Raufoss som surrer rundt i hodet», sier HamKam-trener Kjetil Rekdal.

forrige





fullskjerm neste SMIL: Kjetil Rekdal møtte VG på Briskeby i Hamar. Han nyter suksessen, men... 1 av 2 Foto: Helge Mikalsen

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

En guidet tur inn i 52-åringens hode, ville kanskje vært sommerens turistattraksjon i Hamar.

I fjor sommer lå HamKam sist i Obosligaen. Så hentet Brasil-dödaren frem trenerantrekket. Nå er Kamma på topp.

På Briskeby står en shortskledd Rekdal og pusher reservene. Seierherrene fra Sogndal-kampen har fri. Rekdal vet at de unge og uslipte kan bli HamKams fremtid i Eliteserien. Underskogen er «veldig spennende».

– Det er jo gøy, men jeg begynner å få panikk for å miste det, den fantastiske følelsen av å vinne. Hvordan skal vi klare å bevare den? Vi må bygge enda større sult, slik at vi kan gjøre det igjen og igjen, sier Rekdal.

– Jeg har panikk for at det skal stoppe, gjentar han.

14 ÅR: Julian Bakkeli Gonstad, som har nylig fått proffkontrakt med HamKam, driver fremover foran trener teamet med toppspillerutvikler Håkon Kristiansen, assistent Geir Frigård og Kjetil Rekdal. 29. juni fyller han 15 år, og da kan han spille kamper for A-laget. Foto: Helge Mikalsen

Nå er det altså lørdagens motstander Raufoss som «plager» ham.

Den gamle landslagsspilleren mener det bare er helgarderinger som gjelder i Obosligaen. Han er ikke dum. Rekdal ser at kampene er jevne og at det er uhyre små marginer som skiller.

Alt er fortsatt lite i HamKam: Budsjettet, administrasjonen, støtteapparatet, spillerstallen - det meste bortsett fra trenerens meritter.

– En veldig liten klubb, men samtidig har klubben en stolt historie og den har både potensial og stor betydning for byen. Det har gått rakt nedover i en lang periode. Vi må bygge på ganske mye, men nå går i hvert fall pilen oppover, sier Rekdal, som «med hånden på hjertet» slår fast at han alltid har skapt utvikling, uansett hvor han har vært.

– Ikke for å være blærete, men jeg vet jo best om eget fokus og historie, sier han om sin egen «normaltilstand», som er å gjøre fotballag bedre.

Problemet har heller vært at han ikke har gitt seg i tide, mener han.

I HamKam har han såvidt begynt. Rekas metode: Ærlige, og dels brutale, tilbakemeldinger. Realistiske krav. Et nytt nivå betyr et nytt krav.

– Det må være moro å pine seg selv. Å kunne se i den andre enden at «dæven, jeg har blitt bedre», beskriver han.

KAMERAT: Bent Svele styrer HamKam. Han er daglig leder i klubben. Foto: Helge Mikalsen.

Sola skinner. Kaptein Steinar Strømnes kommer ens ærend med cola-brus til sjefen - som velger å sende den tilbake på kjøl under tribunen.

Livet som trener er behagelig, spesielt når han bor fem minutter unna stadion.

Fotball har vært livet siden Kjetil Rekdal var en liten gutt. Påstander om at han har slitt med motivasjonen, eller at han ikke har vært fokusert, er «kjempekrasj» i hans hode. Rekdal slår fast at han skal være fotballtrener til han går av med pensjon.

– Det er sånn på hedmarken at du er impulsiv når du får tenkt deg om... Vi har en ambisjon om å komme til eliten, og Kjetil Rekdal er ansatt for at vi skal ta steget opp, sier Bent Svele om når HamKam skal opp.

Håndballprofilen begynte som daglig leder i klubben i mars. Nå står han på tribunen med grønn «Kamerater»-t-skjorte - et konsept som begynte med et TV 2-innslag og en tekst fremført av skuespiller Anders Baasmo Christiansen i fjor sommer.

Her dyrkes HamKams mørke sider, som at «hemmat i 2. omgang»-siden fortsatt ikke har tribune. Briskeby har tre flotte tribuner, men på sørsiden vokser det vilt rundt det gamle klubbhuset.

Men uansett hvor ille det går, så er man i hvert fall kamerater.

Nå skapes det identitet ved at supportere og små bedrifter får eie «Kamerater»-logoen på trøya.

– Kjetil er en garantist for at det skjer noe, sier Svele, og roser hele temaet med blant andre sportssjef Espen Olsen, assistent Geir Frigård og toppspillerutvikler Håkon Kristiansen.

– De har trent som faen. Og det er jo hyggelig. Vi henter liksom ikke spillere fra Eliteserien, heller, påpeker han.

Svele vil skape fart i logistikkhjulet: Signere ungt og selge videre. Vetle Skjærvik (20) peker seg ut som det heteste salgsobjektet så langt.

Men ute på feltet smeller 14 år gamle Julian Bakkeli Gonstad til med en praktavslutning. Han er fortsatt noen dager for ung til å spille kamper, men fikk nylig proffkontrakt.

– Det er helt rått hvordan han scorer fra alle vinkler, med begge ben, beskriver Rekdal.

Han setter kanskje enda mer pris på en annen egenskap ved unggutten: Løpskraften.

– Jeg spurte Kjetil Knutsen om hva som er styrken til Bodø/Glimt. Han sa «kraft», sier Rekdal.

Fakta HamKams resultater i 2020-sesongen 15. mai: HamKam - Stjørdals-Blink 3–0 19. mai: KFUM - HamKam 0–2 25. mai: HamKam - Grorud 2–2 29. mai: Bryne - HamKam 1–1 12. juni: HamKam - Strømmen 2–0 18. juni: Fredrikstad - HamKam 0–1 22. juni: HamKam - Sogndal 2–1 Les mer

Duellkraft, løpskraft, intensitet. Kraft, rett og slett - det er punkt én for Rekdal.

– HamKam har kanskje det enkleste konseptet i divisjonen: Stramme defensivt, og direkte offensivt. De er flinke til å plage motstanderen. Det ser enkelt ut, men det er vanskelig å gjennomføre, sier landslagssjef og Kamma-patriot Ståle Solbakken.

Han mener det har blitt jobbet godt på overgangsmarkedet med spillere som Julian Faye Lund (på lån fra Rosenborg) og Vetle Skjærvik.

RESERVEØKT: Emil Sildnes på torsdagens økt på Briskeby. Geir Frigård (t.v.) følger med. Foto: Helge Mikalsen

Rekdal fnyser av at han har noe å bevise når det gjelder å utvikle unge spiller - og ramser opp en rekke spillere, som Ghayas Zahid og Sander Berge.

– Den største fordelen jeg har er at jeg kom tidlig på A-laget selv. Jeg har en hukommelse på hvordan man skal matche og trene dem, sier Rekdal.

For han handler alt om å vinne. Hvordan det gjøres, er underordnet. Han har høye mål - og kontraktfestet bonus om det blir cupmesterskap.

– Jeg regnet med at det var større sjanse for cupeventyr enn opprykk, gliser han - tross HamKams cupfinaleløse historie.

Publisert Publisert: 26. juni 2021 12:19

OBOS-ligaen S V U T M P 1 HamKam 7 5 2 0 13 – 4 9 17 2 Fredrikstad 7 4 1 2 15 – 10 5 13 3 Åsane 7 4 1 2 10 – 7 3 13 4 Bryne 7 3 2 2 14 – 10 4 11 5 Jerv 7 3 2 2 10 – 13 -3 11 VIS MER Opprykk

Opprykk Opprykkskvalifisering

Opprykkskvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk