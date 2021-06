AP: UEFA sier nei til tysk regnbue-markering mot Ungarn

Det europeiske fotballforbundet (UEFA) har avslått ønsket om å lyse opp Bayern Münchens hjemmebane i regnbuefarger foran EM-kampen mellom Tyskland og Ungarn.

SIER NEI: Kamparenaen i München blir ikke regnbuefarget. Foto: Matthias Schrader / AP

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Det er lokale myndigheter i München som har tatt initiativ til regnbue-markeringen i forbindelse med onsdagens kamp. Nå setter fotballtoppene i UEFA foten ned. Den tyske avisen Bild meldte allerede mandag kveld at markeringen var stanset.

Det europeiske fotballforbundet opplyser tirsdag at det har avslått søknaden fra den politiske ledelsen i München. Årsaken er at den planlagte markeringen anses for å være et politisk svar på en nylig vedtatt ungarsk lov. Det melder nyhetsbyrået AP.

Ungarns folkevalgte har vedtatt et forbud mot «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbudet omfatter blant annet filmer, reklame og skolemateriell.

Forslaget ble vedtatt med 157 stemmer for og 1 stemme mot i nasjonalforsamlingen som kontrolleres av statsminister Viktor Orbans høyrepopulistiske parti Fidesz. Ytre høyre-partiet Jobbik støttet også forslaget.

UEFA skal også se nærmere på flere «potensielt diskriminerende episoder» som har funnet sted under Ungarns kamper i fotball-EM. Det skal omfatte apelyder og homofobiske bannere under kampene i Budapest.

Ungarn må vinne onsdag for å ha mulighet til å gå videre i EM, mens Tyskland vet at en seier vil sikre dem avansement.