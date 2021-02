Silje Waade skadet igjen: – Frykter det verste

Silje Waade falt sammen og tok seg til kneet bare halvannet minutt før kampslutt i Vipers-møtet med Metz. Uheldige Waade kan være korsbåndskadet for tredje gang i karrieren.

UVISS: Silje Waade (til høyre) kan være alvorlig skadet igjen. Her sammen med Katrine Lunde under EM før jul. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Vi frykter det verste og håper det beste, sier trener Ole Gustav Gjekstad til VG.

Uhellet var ute i tøff forsvarsduell rett før slutt av Champions League-kampen i Frankrike. Treneren håper at Silje Waade kan MR-undersøkes etter ankomsten til Budapest torsdag.

– Vi frykter jo alltid at det er noe alvorlig når en spiller faller sammen på den måten, sier Gjekstad.

Torsdag morgen opplyser han til NTB at Waade skal til MR-undersøkelse torsdag kveld.

26-åringen – med 47 landskamper for Norge – har vært borte fra håndballen i til sammen to og et halvt år i forbindelse med to tidligere korsbåndskader. Den siste i 2014. Hun klarte å komme sterkt tilbake og opplevde sin største suksess da håndballjentene vant EM-gull i 2016.

– Det har vært tøft for henne. Men hun har taklet det fantastisk, sa far Stig Werner Waage til VG under gjennombruddsmesterskapet i Sverige.

Men så fikk hun knetrøbbel igjen og måtte gjennom en meniskoperasjon.

Trønderen skrek av smerte da hun lå på gulvet i Metz onsdag. Fysioterapeut Jørgen Rostrup og fire medspillere var raskt på plass for å hjelpe.

Silje Waade hadde tydelig vondt da hun ble hjulpet av banen av Hanna Yttereng. Strekspilleren var på vei mot garderoben sammen med sin skadde venninne før Gjekstad måtte rope henne tilbake til den spennende kampavslutningen.

– Det er bra at folk er omsorgsfulle, men vi måtte gjøre ferdig kampen, sier Gjekstad om de dramatiske minuttene. Vipers vant til slutt 29–28. Waades skade la en demper på seiersgleden etter sesongens syvende Champions League-kamp uten tap.

Silje Waade spilte EM og VM for Norge i 2018 og 2019. Men før jul var hun reserve under EM i Danmark og kom aldri på banen i mesterskapet Norge vant. For Vipers er hun en solid støttespiller – særlig i forsvar.

– Vi håper å få avklart skaden raskt, sier Gjekstad.

Vipers er ute på Europa-turne for å redde gruppespillet i Champions League. Seieren over Metz kom i den første av totalt fem kamper på bare 11 dager.

– Det var mye som kunne vært bedre spillet. Vi var litt rustne etter bare fire kamper siden i midten av november. Men seieren var veldig viktig. Metz har ikke tapt på hjemmebane de siste fire sesongene. Så det var på tide, sier Gjekstad.

Ferencváros er motstander for Vipers i Ungarn både lørdag og mandag. Så går turen videre til Ljubljana i Slovenia. Der venter russiske Rostov-Don og hjemmelaget Krim i neste uke.

Det meste tyder på at Silje Waade mister alle disse kampene.

