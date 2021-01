Ekspertenes spådom: Dette er Norges utfordrere til gull i kaos-VM

Nok en gang er Norge en av gullfavorittene i et håndballmesterskap. Men de er ikke alene om å ha ambisjoner om edelt metall.

Petter Øverby (f.v.), Christian O’Sullivan og Sander Sagosen ga Danmarks Magnus Saugstrup juling i en kamp før VM. Foto: Liselotte Sabroe, NTB

Kort om saken

Onsdag startet håndball-VM i Egypt. Mesterskapet varer til søndag 31. januar.

Norge er i gruppe med Frankrike, Sveits og Østerrike i innledende runde.

Håndball-VM hadde en gang ikke rukket å komme i gang før den første koronabomben smalt. Først testet 18 spillere og trener Robert Hedin positivt for korona. Sent tirsdag kveld trakk USA seg, og Sveits skal inn etter planen.

Tsjekkia har også trukket seg, og blir erstatte av Nord-Makedonia.

– Det er litt kaotisk. Det har vært mye som skulle falle på plass. Det er ikke det at det ikke er kontroll, men informasjonsflyten, eller mangelen på sådan, gjør det litt kaotisk, sier TV 3-ekspert og tidligere landslagsspiller Ole Erevik på telefon fra Kairo.

Han legger likevel til at det virker som om selve testregimet er på plass før VM. Et VM som er større enn noensinne, men før VM-åpningen onsdag kveld meldes det om at flere land har hatt og har spillere med korona. Det gjelder blant andre Tyskland, Brasil, Kapp Verde, som fortsatt er med.

Norges tropp har unngått smitte og forbereder seg til VM-kamper, som normalt.

Hva betyr det for de norske sjansene? Og hva med Frankrike som Norge møter allerede torsdag?

Med litt eksperthjelp skal vi finne ut av Norges vei mot en finale, hvem som er gullkandidater og hvem som er outsidere:

1. Hvordan er Norges vei mot finalen?

I dette mesterskapet er antall deltagerland utvidet fra 24 til 32. Det betyr nødvendigvis også en lengre vei til finalen enn VM i 2019.

– I dette VM blir det mange bingolag, men det skyldes at det er med 32 lag. Da må det bli sånn, sier Espen Lie Hansen som var med å tape sist VM-finale mot Danmark.

Som vanlig starter VM med innledende runder. Norge er i gruppe E med Frankrike, Sveits og Østerrike.

Norge møter Frankrike i gruppespillet. Det gjorde Norge også i EM på hjemmebane i fjor. Da endte det med seier for Norge og gruppe-exit for Frankrike. Foto: Ole Martin Wold, NTB

– Det er Frankrike-kampen som blir nøkkelen for en lettere vei videre. Østerrike er et lag som Norge tradisjonelt sett har spilt jevnt med, men jeg tror ikke det blir spesielt store problemer for Norge. Jeg ser ikke veldig mange problemer utover Frankrike, sier NRK-ekspert Håvard Tvedten.

Fakta Oppsummert: Dette mener ekspertene før VM i håndball Håvard Tvedten (NRK-ekspert og tidligere landslagsspiller) Favoritter: Norge, Spania, Danmark og Kroatia

Outsider: Tyskland Ole Erevik (TV 3-ekspert og tidligere landslagsspiller) Favoritter: Norge, Spania, Danmark og Kroatia

Outsider: Egypt Espen Lie Hansen (tidligere landslagsspiller) Favoritter: Norge og Danmark

Outsidere: Kroatia, Tyskland og Portugal Gunnar Pettersen (tidligere landslagssjef) Favoritter: Norge, Danmark, Spania og Kroatia

– Og så vet man aldri hva Egypt kommer med og får til på hjemmebane.

Outsidere: Tyskland og Slovenia Karoline Dyhre Breivang (tidligere landslagsspiller) Favoritter: Norge, Danmark og Kroatia

Outsidere: Slovenia og Portugal Les mer

2. Hva skjer i hovedrunden?

Inn i hovedrunden vil man ta med seg poengene som er tatt mot de to andre lagene fra gruppen som også går videre. I hovedrunden vil Norge møte lag fra gruppe F.

– I hovedrunden møter de i hvert fall Island og Portugal. Det er to kamper som Norge vinner. Sånn sett ligger Norges vei frem mot kvartfinalen veldig bra. Det er igjen Frankrike-kampen som blir viktig. De andre kampene vinner Norge, slik jeg ser det, fortsetter Tvedten.

Altså vil det være å forvente at Norge tar seg til en kvartfinale. Da vil motstanden fort bli tøffere.

Sander Sagosen (t.v.) har to VM-sølv og en bronse fra EM med Norge. I Egypt jakter han, Christian O’Sullivan (bak) og det norske herrelandslagets første gullmedalje i et større mesterskap. Her avbildet i en kamp mot Danmarks Mathias Gidsel like før VM. Foto: Liselotte Sabroe, NTB

3. Hva skjer etter hovedrunden?

Etter hovedrunden, som består av fire grupper, vil to og to grupper deles inn i to ulike retninger mot finalen.

Det er ennå ikke bestemt hvilke vinnere av kvartfinalene som vil møte hverandre i semifinalene. Men av tablået frem til kvartfinalene, kan man si at Norge ikke vil kunne møte Danmark før i en eventuell semifinale eller finale.

Om Norge møter Danmark i finalen, vil det i så fall bli en reprise av VM-finalen fra 2019 der Danmark vant hele 31–22 over Norge.

– Hvis vi får en gjentagelse av det som var for to år siden, så gir det selvsagt ekstra dramaturgi til selve finalen. Så kan vi i media kalle det en drømmefinale og det ville være ekstra kult og fantastisk for oss nøytrale. Men jeg tror ikke de norske spillerne tenker noe på det, sier Ole Erevik.

Danmark vant VM på hjemmebane i 2019. I finalen slo de Norge. Foto: Lise Åserud / NTB

4. Hvilke andre land kjemper om gullet?

Her nevner ekspertene en rekke land: Norge, Danmark, Spania og Kroatia er alle land de mener kan gå hele veien. Men de som nevnes oftest, er Norge og Danmark.

– De har det mest komplette lagene. På Norges lag har mange flere fått erfaring med å stå i slike kamper. Den erfaringen har også Danmark, sier Lie Hansen.

Håvard Tvedten mener på sin side at Spania er den største favoritten utenom Norge.

– De kan spille på veldig mange ulike måter. De kan være litt uforutsigbare og har flere alternativer i forsvar og angrepsspillet sitt. Og så vant de EM sist, sier han.

Foto: Liselotte Sabroe, NTB

Henrik Jakobsen, Sander A. Øverjordet, Sander Sagosen og Bjarte Myrhol jakter VM-gull i Egypt. Det er de ikke alene om. Foto: Liselotte Sabroe, NTB

5. Hvem er outsiderne?

Det er langt ifra bare favorittene som kan bite fra seg de to og en halv ukene. Ekspertene nevner opptil flere mulige outsidere.

– Det er kanskje Tyskland som er outsidere. De har mistet flere spillere som har takket nei rett og slett fordi de ikke vil utsette familiene sine for potensiell smitte. De har derfor flere nye spillere, men kanskje er det noen av dem som kan vise seg ordentlig frem. Så skal vi aldri undervurdere en hjemmenasjon, sier Tvedten.

Det siste er Erevik helt enig i. Han har selv rukket å få en prat med Egypts spanske trener Roberto García Parrondo.

– Han var kanskje ikke like positiv, men det kan være en god gammeldags finte å snakke ned egne muligheter. Jeg tror de kommer til kvartfinale nesten uansett. Der møter de god motstang, men jeg tror de kan spille seg bedre i løpet av mesterskapet, sier Erevik og legger til:

– Det kommer alltid en overraskelse. Det har jeg lyst å si at blir Egypt.

Svaret får vi i løpet av de to neste ukene.