Slik skal Egner Granerud vinne Hoppuka: – Må ikke gjøre noe ekstraordinært

GARMISCH-PARTENKIRCHEN (VG) Her pakker Halvor Egner Granerud (24) bagasjen på hotellet, og reiser til Innsbruck. Et nytt renn i Hoppuka kommer allerede søndag. Norges nye stjernehopper bedyrer at han er rolig i forhold til dramaet som venter.

PAKKET & KLAR: Halvor Egner Granerud pakker kofferten på Hotel Mercure etter annenplassen i Nyttårshopprennet. Her viser han frem to prestisjefulle startnummer; som leder av verdenscupen (t.h.) og leder av Hoppuka (t.v.). Foto: Geir Olsen / NTB

Han er nemlig vant til å gå sine egne veier. Med sprell og kreativitet. Akkurat slik han har gjort hele livet. I samme ånd som oldefaren Thorbjørn Egner, den folkekjære barnebokforfatteren og komponisten, som gikk bort julaften 1990.

– Jeg tror oldefar hadde vært stolt. De som kjenner meg, og som er i familie med meg, er stolte om dagen. Og det antar jeg at også han ville vært, sier Halvor Egner Granerud.

Etter to renn av fire renn leder Asker-hopperen sammenlagt. Han gikk i tet etter annenplassen i Nyttårshopprennet. Nå skiller det fem poeng til tyske Karl Geiger. Men det er ikke rare forspranget til den polske superduoen Kamil Stoch (vinner 2017 og 2018) og Dawid Kubacki (vinner 2020) – på tredje- og fjerdeplass.

Når VG spør hvordan han skal klare å mestre nervene foran Innsbruck (3. januar) og avslutningen i Bischofshofen (6. januar) – og bli første nordmann som vinner siden Anders Jacobsen i 2007 – svarer han rolig.

Fakta Hoppuka sammenlagt etter to av fire renn 1) Granerud 555,0, 2) Geiger 551,0, 3) Stoch 548,3, 4) Kubacki 546,4, 5) Eisenbichler 531,5, 6) Aschenwald 530,7, 7) Stekala 527,0, 8) Kobayashi 522,4, 9) Anze Lanisek, Slovenia 520,8, 10) Zyla 517,1. Les mer

– Jeg skal bare hoppe normale skihopp, slik som jeg har gjort i hele vinter, og jeg tenker at jeg ikke må gjøre noe ekstraordinært for å vinne dette, sier Halvor Egner Granerud.

Han dro bort munnbindet og gomlet på en banan på vei gjennom pressesonen på sletta i Garmisch-Partenkirchen. Han taklet nederlaget på en sindige måte. At seieren glapp – etter ledelse foran finaleomgangen – var han absolutt ikke fornøyd med. Men han hisset seg ikke opp over at han ikke fikk hoppe rett etter at rennets vinner, Dawid Kubacki, som fikk drømmeforhold og fløy til bakkerekord (144 meter).

– Hadde det vært Major-turneringer i hopp, så hadde Garmisch-Partenkirchen var det soleklart gjeveste å vinne. Dette var en konkurranse jeg hadde fryktelig lyst å vinne, og det er litt surt at det ikke ble sånn, men nå har jeg tenkt å få til andre kule ting, sier Halvor Egner Granerud, og bekrefter at det er sammenlagtseieren i verdens tøffeste hoppturnering han tenker på.

DØDELIG BLIKK: Halvor Egner Granerud titter bort på vinneren av Nyttårshopprennet, Dawid Kubacki. Det var polakkens pris han gikk for, men tapte. Foto: Geir Olsen / NTB

Fakta Norske vinnere av Hoppuka 2006/07: Anders Jacobsen (seier i ett av fire renn)

2003/04: Sigurd Pettersen (seier i tre av fire renn)

1993/94: Espen Bredesen (seier i to av fire renn)

1971/72: Ingolf Mork (ingen seirer på fire renn)

1968/69: Bjørn Wirkola (seier i to av fire renn)

1967/68: Bjørn Wirkola (seier i ett av fire renn)

1966/67: Bjørn Wirkola (seier i tre av fire renn)

1964/65: Torgeir Brandtzæg (seier i to av fire renn)

1962/63: Toralf Engan (seier i tre av fire renn)

1953/54: Olaf Bjørnstad (seier i tre av fire renn) Les mer

Egner Granerud leder verdenscupen suverent. Han har vunnet fem verdenscuprenn i vinter. Og han har aldri vært dårligere enn nummer fire. Men sånn var det ikke tidligere. Senest forrige sesong gikk det helt på tverke. I Raw Air på hjemmebane klarte han ikke å kvalifisere seg til rennene i Holmenkollen og Lillehammer. Han skrev brev til landslagstrener Alexander Stöckl hvor han ba om øyeblikkelig hjelp.

Han var nemlig mest kjent som «naken-hopperen» fra Midtstubakken. Sett av over en million på YouTube, Og han fikk oppslag i mediene da han hoppet med litt for mye øl innabords i party-rennet «Sørperennet» på Lillehammer. Han landet fryktelig feil – punkterte lungen – og ble innlagt på sykehus.

– Jeg er vel den som har lekt mest i hoppbakken, og gjort flere rare ting enn andre med ski på beina. Det være seg naken, fem hoppere etter hverandre i Holmenkollen. Og punktert lunge i «Sørperennet». Det handler vel om at jeg har vokst opp i et kreativt hjem, sier Egner Granerud.

Han bekrefter at han måtte ta et oppgjør med seg selv, og legge bort alle mulige sprell, for å bli verdens beste skihopper.

– Den verste lekingen er over. Jeg har funnet ut at når jeg nå hopper virkelig godt på ski, så er ikke det samme behovet der, sier Egner Granerud.

Landslagstrener Alexander Stöckl mener hans beste elev har en stor fordel i forhold til konkurrentene når hoppsirkuset flytter seg til Østerrike.

– Halvor har en egen evne til å tilpasse seg nye bakker bedre enn andre. Han bruker trening og kvalifisering til å finne ut av dét. Jeg mener han har store sjanser til å gjennomføre Hoppuka helt utmerket, sier Alexander Stöckl.

Johann Forfang ble nest beste norske (9. plass) etter oppløftende hopping. Tromsøværingen hadde også vært mye høyere på resultatlisten med en bedre landing i finaleomgangen. Stilpoengene (tre ganger 17) gikk i hans disfavør. Det ga imidlertid påfyll av selvtillit. Om Graneruds sjanser til å vinne Hoppuka sier han.

– Halvor oser av selvtillit. Han bare koser seg med dette, og føler seg uslåelig. Jeg tror han fikser denne Hoppuka helt fint, sier Johann Forfang.

