Vipers kjemper for å beholde stjernene: – Krevende

Interessen rundt Henny Reistad (21) og Nora Mørk (29) er stor etter EM-suksessen. Vipers kjemper for å beholde sine stjerner samtidig som klubben går inn i sin tøffeste kampperiode noensinne.

HETE: Henny Reistad og Nora Mørk er begge på utgående kontrakt i Vipers. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Henny har vært ettertraktet i markedet i et par år og det samme gjelder selvfølgelig for Nora etter at hun ble spilleklar. Det er stor interesse rundt mange av spillerne våre selv om ikke det handler om så mange klubber. Vi har ikke en spiller som vi ikke har fått spørsmål om når det gjelder utleie og så videre, sier trener og sportssjef Ole Gustav Gjekstad til VG.

– Det er både positivt og krevende, sier han.

Gjekstad bekrefter at samtalene med Mørk og Reistad er i gang, men langt fra sluttførte. Totalt er omtrent en tredjedel av spillerstallen uten kontrakt fra sommeren. Det er daglig leder Terje Marcussen og to styremedlemmer som konkret forhandler avtalene.

Nora Mørk har ikke bestemt hvor hun skal fortsette karrieren etter sitt gigantiske comeback i EM.

– Det er vanskelig å svare på. Det er corona og jeg har andre ting som kommer først. Men jeg er veldig heldig som får spille i Vipers og på landslaget. For min del er det mer enn bra nok. Jeg holder det helt åpent og har ikke brukt så mye tid på det ennå, sa Nora Mørk til VG før EM-gullet i desember.

Hun dro hjem fra Bucuresti sist sommer på grunn av morens sykdom. Vipers kan få en fordel av Nora Mørks største uoppnådde mål er OL-gull og at det kan ta lang tid før pandemien endelig er over.

– Det kommer an på hvordan det blir med Vipers også, vi har jo god gang på det nå og det er gøy å være i klubben, men man skal selvfølgelig ikke legge skjul på at det er utrolig morsomt å prøve seg i utlandet, sa Henny Reistad til VG under EM. Hun skal være ønsket av blant annet Györ.

Både Reistad og Mørk har sine fedre som agenter og rådgivere. Morten Mørk ønsker ikke å si noe om datterens fremtidsplaner. Det gjør heller ikke Ole Reistad, men Henny Reistads far opplyser at datteren er i vurderingsfasen.

Onsdag møter Vipers Flint Tønsberg. Seriekampen innleder en periode som inneholder hele 10 Champions League-kamper i løpet av bare 35 dager. På grunn av alle utsettelsene i høst får Kristiansand-klubben sitt tetteste internasjonale klubbprogram noen gang

Coronatestene blir enda flere enn kampene.

– Vi skal teste i hvert fall teste 14 ganger frem til 9. februar. Så langt så føles det trygt. Men tilbakemeldingene fra Russland og Romania er at det er mye skjult corona. Så vi må passe godt på oss selv, sier Gjekstad.

For å få gjort unna gruppespillet Vipers har chartret eget fly til de tre bortekampene mot franske Metz, Ferencvaros i Ungarn og russiske Rostov-Don. De skal spilles i løpet av bare seks dager i begynnelsen av februar.

Allerede lørdag smeller det med hjemmekamp mot Esbjerg. Ni norske EM-vinnere kommer til å være involvert i den første Champions League-kampen i Aquarama siden 10. oktober.

Vipers skulle spilt cupfinale mot Sola 29. desember. Den ble utsatt på grunn av landslagsspillernes karantene etter EM. Det er ifølge Gjekstad fortsatt «helt i det blå» når norgesmesterskapet skal fullføres denne sesongen.

