Tsjekkia trekker seg fra håndball-VM etter smitteutbrudd

En rekke spillere og ledere i Tsjekkias VM-tropp har fått påvist coronaviruset. Nå overtar Nord-Makedonia plassen, dagen før mesterskapet starter.

SKIFTE: Tomas Babak og Tsjekkia (i hvitt) trekker seg fra håndball-VM. Nord-Makedonia og Filip Taleski (i gult) tar plassen. Her fra EM i fjor. Foto: Ronald Zak / AP

Det bekrefter både det internasjonale og det tsjekkiske håndballforbundet tirsdag. Tsjekkia har fått påvist smitte av coronaviruset blant 12 av 21 spillere og seks ledere, skriver avisen Onlajny.

– Det er en stor skuffelse. I går trodde vi at vi kunne reise, men situasjonen er veldig uheldig og vi må godta det, sier trener Daniel Kubes under en pressekonferanse.

Tsjekkia var oppført med første kamp torsdag, mot Sverige.

– Etter testene viste det seg rett og slett som umulig å reise, sier Kubes.

Ifølge IHF kan dette få negative følger for Tsjekkia. I IHFs regler heter det at et lag som trekker seg senere enn en måned før start, eller underveis i mesterskapet, kan få 150.000 sveitserfranc (drøyt 1,4 millioner kroner) i bot og bli suspendert fra de neste fire VM-ene.

Men Jaroslav Chvalny, håndballpresident i Tsjekkia, avviser at det vil komme noen straff.

– Helsen til spillerne må gå foran økonomien. Vi kommer ikke til å få noen sanksjoner selv om vi trekker oss. Dette kan bli et likt problem for USA, sier Chvalny ifølge Onlajny.

Nord-Makedonia tar ifølge det internasjonale håndballforbundet (IHF) dermed plassen til Tsjekkia i mesterskapet - dagen før åpningskampen mellom Egypt og Chile.

– Om de ønsker å ta plassen, eller kan som følge av årsaker rundt covid-19, vet vi ikke ennå, sier Daniel Vandor, pressesjef i IHF, ifølge Expressen.

Også USA har vært rammet av et kraftig smitteutbrudd før VM starter. Tirsdag ble det kjent at 18 spillere, ledere og trenere i det amerikanske laget er smittet av coronaviruset, fire dager før Norge venter i andre kamp. Alle i USA-troppen testet negativt på hurtigtester så sent som mandag. Før det viste seg at 18 av PCR-testene var positive.

Det er også meldt om smitte i troppene til Brasil og Kapp Verde.

De neste lagene på reservelisten er henholdsvis Sveits, Nederland, Montenegro, Ukraina og Serbia.

