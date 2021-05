To norske stjerner coronasmittet – da øker sjansen for Oliver Solberg

Både Andreas Mikkelsen (31) og Ole Christian Veiby (24) må stå over VM-rallyet i Portugal, fordi de er corona-smittet. Dermed får Oliver Solberg (19) og vinneren sist, Mads Østberg (33), to færre rivaler å kjempe mot.

GULL-KANDIDATER: Både Andreas Mikkelsen og Ole Christian Veiby (nederst) har måttet kaste inn håndkleet før VM-rallyet i Portugal. Oliver Solberg (t.h.) er klar til start. Foto: PS 110%, Red Bull Content Pool, EVEN

Først avga Andreas Mikkelsen en positivt test sist helg. Så torsdag kveld bekjentgjorde Veiby på Twitter at også han har testet positivt og ikke kan kjøre.

– Jeg er selvfølgelig skuffet over at vi ikke kan starte, skriver Veiby, og opplyser at hans svenske kartleser Jonas Andersson ikke har testet positivt.

Både Mikkelsen og Veiby kjører den såkalte WRC2-klassen, altså den nest mest prestisjefylte klassen. Det gjør også Oliver Solberg denne gang - mens han i neste VM-runde, på Sardinia i begynnelsen av juni, igjen får sjansen i den «verste» klassen, WRC.

Veiby kjører, som Solberg, for Hyundai. Kongsvinger-karen var med på fullfarttesten - shake-down - torsdag formiddag, men fikk senere på dagen beskjed om den positive covid-testen.

Helgens løp i Portugal er første gang i år Oliver Solberg konkurrerer i WRC2-mesterskapet, der førerne må plukke ut et visst antall løp som teller.

I februar sjokkerte Petter Solbergs sønn rallyverden med en oppsiktsvekkende debut i den største klassen i Arctic Rally Finland. Nå er det altså «B-klassen» WRC2 det handler om.

– Jeg ser fram mot å kjøre i WRC2. Jeg har fulgt med på de siste løpene i klassen, og det har vært tett kamp i toppen hele veien. Klassen er stinn av dyktige førere, som også har erfaring, og det er ingen selvfølge å kjempe i toppen, sier Solberg.

– Portugal er absolutt et løp jeg alltid har drømt om å få kjøre. Derfor blir det litt ekstra spesielt for både teamet og meg selv å stille til start her. Jeg har kjørt ett løp på disse traktene før, Rally Fafe Montelongo i fjor, men det var et asfaltløp. Jeg har hørt mye om de spesielle grusveiene og atmosfæren i dette løpet.

Om både Mikkelsen og Veiby er borte, så er derimot vinneren fra siste VM-løp, som gikk i Kroatia, Mads Østberg med kartleser Torstein Eriksen, klare til start. Citroën-fører Østberg var raskere enn Solberg på torsdagens shake-down.

De to finnene Esapekka Lappi og Teemu Suninen kan komme til å bli tøffe konkurrenter for herrene Solberg og Østberg.

Sammenlagt i WRC2-mesterskapet leder Andreas Mikkelsen etter seier i Rally Monte Carlo og 2. plass i Finland. Men tallene er ikke sammenlignbare etter som førerne nominerer hvilke løp de vil skal telle - og antall tellende runder så langt varierer.

Dette blir Solbergs 10. VM-start siden debuten i Wales høsten 2019.

