Solbakken angriper myndighetene: – Skikkelig skivebom

MARBELLA (VG) Landslagssjef Ståle Solbakken (53) slakter regjeringens behandling av toppidrettsutøvere som kommer hjem etter konkurranser i utlandet.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Flere hockeyprofiler har reagert sterkt på at hockeylandslaget må på karantenehotell etter at de kommer hjem fra VM. Det samme må bilsportutøvere og en rekke andre.

– Det er hårreisende om vi ikke får det samme unntak som andre utøvere. Dette er yrket mitt. Det er rally jeg driver med. Det ville vært håpløst om det ikke ordner seg, sier Mads Østberg, regjerende verdensmester i rally, på vei til Sardinia da VG snakker med ham.

Fotballandslaget har fått unntak fra karantenehotell – sammen med utøvere som er aktuelle for sommer-OL og Paralympics. De må oppholde seg i full karantene hjemme før de kan teste seg det tredje døgnet. Deretter får de trene med klubblaget sitt, men være i fritidskarantene ellers.

På spørsmål fra VG om hva han synes om forskjellsbehandlingen, retter Solbakken seg mot helsemyndighetene:

– Da vil jeg heller snu på det, så ikke idrettene blir satt opp mot hverandre her. Det er det idiotiske.

KARANTENEHOTELL: Tommy Kristiansen og hockeylandslaget måtte på karantenehotell etter at de landet på Gardermoen. Foto: Javad Parsa

Han reagerer sterkt på at idrettsutøvere som har levd under strenge smittevernsregimer i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.

– Og min sympati for hockeyspillere er enda sterkere, for der er det mange som kanskje ofrer enda mer enn de aller, aller fleste også på pengepungen. De lever et ganske hardt liv utenfor, sier Solbakken og fortsetter:

– For meg er det en misforståelse av likhetsprinsippet. Det er ikke sånn at de skal få slippe noe de andre skal slippe; de skal bare få utøve sitt yrke. De lever i en helt annen kohort i 10–11 av de andre månedene i året, hele tiden.

Om at ulike idretter blir satt opp mot hverandre, sier Solbakken:

– Jeg blir lei meg.

PRESSEKONFERANSE: Ståle Solbakken i solen på Marbella. I bakgrunnen ser man en markering for breddefotballen, som er et annet tema som engasjerer. Foto: Bjørn S. Delebekk

Kulturminister Abid Raja skriver til VG at det ikke handler om at noen idretter er mer verdt enn andre, men at det handler om at «et tilpasset karanteneregelverk ikke kan omfatte et stort antall mennesker».

– Jeg skjønner at både hockey, håndball, bilsport, sykkel, orientering og flere andre, mener at dette er urettferdig, men regjeringen har vært nødt til å gjøre slike vanskelige helhetsvurderinger og sette grensen et sted, skriver Raja.

Solbakken viser blant annet til at enkelte Vipers Kristiansand-spillere får gjennomføre karantene hjemme fordi de er aktuelle for OL senere i sommer.

– Jeg mener det er skikkelig skivebom av helsemyndighetene og regjeringen på alle parametre. Det er ikke snakk om forskjellsbehandling. Det er snakk om å få utøve sin idrett. Det er snakk om at man representerer landet sitt, sier Solbakken.

KULTURMINISTER: Abid Raja svarer på kritikken. Foto: Hallgeir Vagenes

Landslagssjefen understreker at de ønsket å spille landskampene mot Luxemburg og Hellas i Norge, men at de ikke fikk lov av helsemyndighetene. Derfor går treningskampene i Málaga onsdag og søndag denne uken.

Om hockeylandslaget, som vant tre kamper, men røk ut i gruppespillet av VM i Latvia, sier Solbakken:

– De har hatt ekstremt vanskelige forberedelser, deres serie har blitt nedlagt, de drar på treningsleir i Danmark for å komme på is sammen, så drar de ned til Latvia og spiller, og så hjem igjen.

– Du har vært borte fra familie og venner i fire til seks uker der andre har kunnet leve et helt normalt liv. De lever et strengt regime til daglig når de er hjemme, og et enda strengere regime når de er sammen med andre. Det er en misforstått likhet og en misforstått greie, sier Grue-mannen.

– Burde idretten jobbet mer samlet slik at det var likt for ulike utøvere og lag?

– Selvfølgelig burde det være likhet for alle som representerer Norge, om du driver med håndball, ski, fotball, ishockey og så videre. Men det er bare viktig at idrettene ikke blir satt opp mot hverandre. Dette er toppidrettsutøvere i hver sin gren, sier Solbakken.

Kulturdepartementet har forståelse for frustrasjonen.

– Det er forståelig nok ikke populært blant dem det gjelder, men nødvendige avveininger som må gjøres når vi står i en pandemi med et aggressivt virus som stadig muterer. Dersom regjeringen hadde åpnet opp for alt og alle, så ville vi ikke lenger hatt kontroll. Det er smittesituasjonen som gjør at reglene ikke treffer med millimeter-rettferdighet, skriver Raja.