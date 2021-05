Haaland: - Jeg måtte gå i meg selv

MARBELLA/OSLO (VG) Erling Braut Haaland (20) mener han har skjerpet seg etter måltørken på forrige landslagssamling.

Martin Ødegaard og Erling Braut Haaland under søndagens trening før privatlandskampen mot Luxembourg. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

– Jeg sa det i et intervjuet rett etterpå at det ikke var godt nok, og jeg måtte gå i meg selv. Det føler jeg at jeg har gjort. Jeg hadde tidenes måltørke på noen kamper, sier Haaland - som møter pressen i Marbella før landskampene mot Luxembourg onsdag og Hellas søndag.

Norge spilte tre kamper, mot Gibraltar (3–0-seier), Tyrkia (0–3-tap) og Montenegro (1–0-seier) uten at Haaland kom på scoringslisten.

Haaland forventer at landslaget tar steg i de to privatlandskampene.

– Vi må utvikle spillet og relasjoner. Bli kjent med nye folk fra Elitserien, og bygge relasjoner inn mot september, sier han.

Før landslagssamlingen tok Haaland seg en bytur i Marbella.

Utestedet Momento Marbella repostet fredag en Instagram-historie til sine nesten 21.000 følgere hvor Erling Braut Haaland var avbildet med en annen person. På bildet sto Haaland lent ved siden av vedkommende, uten munnbind.

Landslagssjef Ståle Solbakken har forsvart Haalands «luftetur» både på søndagens og mandagens pressekonferanse i Marbella.

Solbakken får kritikk

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er kritisk til at Solbakken synes byturen er innenfor. Han mener Haaland har fått en særstilling på landslaget.

– I en ideell verden sitter han innesperret og venter. Men jeg tror han da blir en dårligere fotballspiller og får et dårligere liv, sier Solbakken.

Landslagssjefen forstår at Saltvedt reagerer, men han er ikke enig med NRK-kommentatoren.

– Erling og fotballspillere har levd ett år nærmest i en hule. Jeg har ikke problem med å følge Saltvedt, og i en ideell verden lever vi et glasshus. Men noen ganger trenger vi luft og være blant andre mennesker. Det var ikke noe utsvevende greier, sier landslagssjefen.

– For meg er det en fin blansegang. Det er noe som heter mental helse, argumenterer Solbakken

Han påpeker at Haaland hverken tilhørte Dortmunds eller landslagets kohort, og at han har «frihet til å gå på restaurant». Solbakken sammenligner det med å sitte på Grünerløkka i Oslo, noe alle kunne gjøre i helgen.

– Han er også testet 72 timer før, 48 timer før og han testet også negativt lørdag ved ankomst samling, sa Solbakken søndag.

Haaland hadde lite nytt å melde om egen klubbfremtid. Etter landslagssamling venter litt ferie, før han - etter nåværende plan - bygger seg opp i en ny pre-season med Dortmund.

– Han er veldig fin og enkel å jobbe med. I går så vi Haugesund-Viking sammen, beskriver landslagssjef Ståle Solbakken.

– Han er ikke selvsentrert. Det er veldig viktig. Vi er ikke bedre lag enn at han må gjøre noen ting som han ikke gjør i Dortmund, sier Solbakken.

Haaland fikk spørsmål om samarbeidet mellom ham og Ødegaard.

– Vi har en god kjemi, men det gjelder ikke bare oss to. Vi må få det beste ut av hver spiller, og kaptein «Ødda» må steppe opp og få det beste ut av meg. Det forventer jeg at han gjør, sier Dortmund-spissen.

