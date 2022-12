Frankrike til VM-semifinale etter nok et engelsk straffemareritt - kritikk mot dommeren

AL KHOR (VG) (England – Frankrike 1–2) England fikk to straffer, men ville ha flere. Harry Kane (29) satte den ene, men brente den andre. Etter kampen smeller engelske fotballeksperter til mot dommeren.

forrige



















fullskjerm neste 1 av 11 Foto: VG

– Han hadde en marerittkamp. En vits av en dommer. Jeg sier ikke det bare på grunn av Englands tap, og folk vil si det er unnskyldninger, men han er rett og slett en dårlig dommer, sier tidligere England-spiller Gary Neville på ITV om dommer Wilton Sampaio fra Brasil.

Samtidig fortsetter straffesparkene å hjemsøke England når det gjelder som mest. De tapte EM-finalen mot Italia i fjor i straffekon og historien er full av tap på straffer. Og i lørdagens VM-kvartfinale mot regjerende mester Frankrike, var det nok en gang fra krittmerket de mislyktes.

Harry Kane kom seirende ut av duellen med Tottenham-lagkamerat Hugo Lloris den første gangen da han utlignet til 1–1. Men da de sto overfor hverandre for andre gang i 84. minutt, måkte Kane ballen høyt over på stillingen 1–2 til Frankrike.

– Han er en verdensklassespiss. Vår kaptein. Vi ville ikke vært her uten ham. Han kommer sterkere tilbake fra dette, sier England-spiller Jordan Henderson til ITV.

Englands straffemareritt i mesterskap EM 1996: Tap 6-7 på straffer for Tyskland VM 1998: Tap 5-6 på straffer for Argentina EM 2004: Tap 7-8 på straffer for Portugal VM 2006: Tap 1-3 på straffer for Portugal EM 2012: Tap 2-4 på straffer for Italia EM 2020: Tap 3-4 på straffer i finalen for Italia på hjemmebane

forrige







fullskjerm neste 1 av 5 Foto: BJORN S. DELEBEKK / VG

Dermed var det Olivier Giroud som ble matchvinner i 78. minutt. Et silkemykt innlegg fra Antoine Griezmann ble på kontant vis headet i mål av veteranen, som befester sin posisjon som tidenes franske målscorer med sitt 53. landslagsmål.

Det er for øvrig like mange som Harry Kane, som med 1–1-scoringen utlignet Wayne Rooneys rekord i antall landslagsmål for England.

Det var franskmennene som fikk en drømmestart på kampen. Unggutten Aurélien Tchouaméni (22) mottok ballen fra Antoine Griezmann, og fra stillestående posisjon hamret han den i mål utenfor Jordan Pickfords rekkevidde etter et drøyt kvarter.

I forkant av 1–0-målet til Tchouaméni ropte England på frispark etter duellen mellom Bukayo Saka og Dayot Upamecano.

– Det er en enkel avgjørelse. Upamecano sparker foten hans bort, sier Gary Neville hos ITV.

Eks-dommer Peter Walton mente imidlertid at Bukayo Saka gikk for enkelt ned.

Midtveis i omgangen kom det første engelske strafferopet. Harry Kane ble gikk i bakken etter kontakt med Frankrike-stopper Upamecano, men fikk ikke straffe.

– Det er straffe, det må man si, mente den irske fotballegenden Roy Keane i ITVs studio.

VG har overfor FIFA forelagt kritikken mot dommeren både i England-kampen og de foregående kampene, hvor dommerne også har vært tema, men foreløpig uten å få svar.

Få minutter ut i andre omgang fikk England medhold i strafferopene sine da Bukayo Saka ble felt innenfor boksen. Harry Kane tok fart og hamret ballen sikkert i mål til 1–1.

Deretter hadde Harry Maguire en gigantisk mulighet til å sende England i føringen, men ballen sneiet stolpen og gikk ut. Få minutter senere ropte Jude Bellingham på straffe, men dommeren vinket spillet videre. England-manager Gareth Southgate ville ikke legge skylden på dommeren.

– Det er meningsløst for meg å snakke om det, svarte Southgate på spørsmål om Pereira Sampaios prestasjon.

Børs England – Frankrike ENGLAND (4–3–3)

Jordan Pickford 6

Kyle Walker 5

John Stones 6

Harry Maguire 6

Luke Shaw 6

Jordan Henderson 6

Declan Rice 5

Jude Bellingham 6

Bukayo Saka 8

Harry Kane 6

Phil Foden 5

FRANKRIKE (4–3–3)

Hugo Lloris 8

Jules Koundé 7

Raphaël Varane 7

Dayot Upamecano 5

Theo Hernández 3

Antoine Griezmann 9 BB

Aurelién Tchouaméni 7

Adrien Rabiot 6

Ousmane Dembélé 5

Olivier Giroud 7

Kylian Mbappé 7

Vurdert av Mats Arntzen

Så smalt det i andre enden. Like etter at Jordan Pickford hadde reddet et forsøk fra Olivier Giroud, var veteranen frempå igjen. Det perfekte innlegget fra Griezmann suste i nettet via pannebrasken til Giroud, som knuste Maguire i luften.

– Griezmann har vært en nytelse å se på, han er så dyktig. Han styrer tempoet i kampen, roste tidligere landslagsspiller Micah Richards hos BBC Radio.

Kun minutter senere ble Mason Mount bulldoset i bakken av Frankrike-backen Theo Hernandez. Spillet gikk først videre, men den dommer Sampaio dømte straffe etter å ha tatt en kikk på VAR-skjermen.

forrige



fullskjerm neste 1 av 3 Foto: VG

Harry Kane tok steget frem igjen, men denne gangen blåste han ballen over mål. Det var Kanes 11. straffebom i karrieren, ifølge Transfermarkt, og hans tredje denne sesongen. Ifølge samme nettsted står spissen med 58. straffemål.

Seieren betyr også at Kylian Mbappés utrolige statistikk fortsetter: Med PSG-stjernen fra start har Frankrike vunnet ti av ti kamper i VM.

For Frankrikes del venter Marokko i VM-semifinalen, mens Argentina og Kroatia møtes i den andre semifinalen. Sistnevnte spilles tirsdag, mens Frankrike og Marokko møtes onsdag.