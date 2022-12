Bullen og Norges Bryteforbund enige om samarbeid etter strid

Samarbeidet er igjen oppe og går etter bruddet tidligere i år.

SATSER FOR FULLT MOT 2024: Grace Bullen.

Det melder Bryteforbundet i en pressemelding mandag.

«Grace Bullen og Norges Bryteforbund har inngått en avtale som skal optimalisere bryterens sportslige satsing fram mot OL i Paris», heter det i pressemeldingen.

– Jeg er veldig glad for at vi har kommet til en enighet. At vi nå kan legge all energien på trening for å prestere best mulig på stevner er alt jeg ønsker å gjøre. Det får jeg muligheten til nå og det setter jeg utrolig stor pris på, sier Bullen, som lenge var frustrert over å stå uten trener under forbundets ledelse.

Det hele endte med at Bullen flyttet ut av landet for å fortsette satsingen inn mot neste OL. Nå har pipen derimot fått en annen lyd.

– Dette er en modell som vil gi Grace forutsetninger for å prestere i verdenstoppen, samtidig som vi ivaretar og utvikler et godt sportslig tilbud for de andre senior – og juniorbryterne på landslaget, sier Erik Rønstad, sportssjef i Norges Bryteforbund.