Arteta med rosende ord til Glimt og Knutsen: – Jeg liker dem

LONDON/OSLO (VG) (Arsenal – Bodø/Glimt 3–0) Arsenal ga Bodø/Glimt en tung opplevelse i London, men manager Mikel Arteta mener Kjetil Knutsens menn fortjener ros.

GJENSIDIG RESPEKT: Mikel Arteta (t.h.) og Kjetil Knutsen takket hverandre for kampen torsdag kveld.

– Bare se på det laget har gjort under hans ledelse med de ressursene de har. Måten de spiller på og hvor modige de var her i dag. De forsøkte å spille sitt eget spille. De er godt organisert, og jeg liker dem, svarte Arteta på pressekonferansen etterpå da VG spurte om hva han synes om jobben Knutsen har gjort med gultrøyene.

Knutsen har vært koblet til flere ledige managerjobber i blant annet Premier League og skal man tro Arteta vil ikke interessen avta. Mot slutten av pressekonferansen gjentok han sin beundring for motstanderen og trenerkollegaen.

– De er så modige og klare på hvordan de ønsker å gjøre det. De kom hit og forsøkte å spille akkurat slik de har gjort borte og hjemme mot alle motstandere. Det skal manageren deres ha æren for – at de har den troen i laget. Det er et veldig, veldig godt lag, sa Arteta.

– En selvfølge

Knutsen var derimot ikke fornøyd med det Glimt leverte på Emirates Stadium i London.

– Ikke i første omgang. Vi kommer bra unna i det første kvarteret, men kanskje vi var for opptatt av det og glemte de siste 30 minuttene. Det er hyggelig å høre (rosen fra Arteta), men for meg er det en selvfølge at vi skal tørre å spille. Hvis ikke du tør å spille på dette nivået trenger du ikke å stille opp en gang.

Se scoringene da Glimt ble knust på Emirates Stadium:

Særlig de første 45 minuttene var han misfornøyd med, det var da alt glapp for bortelaget. Eddie Nketiah og Rob Holding scoret etter henholdsvis 23 og 27 minutter, mens Fábio Vieira fastsatte sluttresultatet i det 85. minutt etter at Bodø/Glimt hang mye bedre med og også skapte noen store sjanser etter pause.

– Vi må bare takke Arsenal og den kvaliteten de har, at vi får kjenne på det og ta det med oss videre i hverdagen, sa Knutsen som sa følgende om hvorfor noen av spillerne slet litt ekstra:

– Det er noen av spillerne som ikke er på det nivået vi ønsker fordi de har vært skadet, eller andre ting. Da får de heller ikke jobbet sammen med de andre spillerne. Det er veldig sammensatt, men jeg har veldig tro på at vi kan utvikle dette laget til å levere på et høyere nivå i europeisk målestokk.

Returmøte om én uke

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard, som startet på benken og ble byttet inn den siste halvtimen, mener Bodø/Glimt gjorde en god kamp.

– Det våger å være seg selv og våger å prøve å spille, men det er klart vi har et høyere nivå inne. Det er mange av gutta som er imponert. Det er kult at de kommer for å spille sitt spill her. Imponerende.

– De våger å gjøre sin greie og spille seg ut bakfra. Nesten litt vågalt noen ganger av keeperen, sa Ødegaard til VG.

Glimt får besøk av Sandefjord i Eliteserien førstkommende søndag, og om en uke er det altså returmøte på Aspmyra mot Arsenal.

– Vi får se hvor mye bedre det kan bli på de tre siste kampene i gruppen. Vi har to av dem mot de to antatt beste lagene på Aspmyra, og det er en forskjell for oss å spille på Aspmyra enn utpå her, sa Knutsen.