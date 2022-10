Bodø/Glimt fikk det hett i London: – Vanskelig å gi et godt svar

LONDON (VG) (Arsenal – Bodø/Glimt 3–0) Kjetil Knutsen (54) og co. fikk servert en liten fotballeksjon da Arsenal kjørte over nordlendingene i en omgang, men etter pause viste gjestene glimt av klasse.

forrige

















fullskjerm neste 1 av 10 Foto: Bjorn Steinar Delebekk / VG

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

– Vi møter et topp europeisk lag. Skal man matche den type lag så må man være på sitt aller, aller beste og gå inn i kampen med selvtillit. Det synes jeg ikke vi er gode nok på i første omgang, mens i andre omgang slipper vi oss mer løs og henger mer sammen som lag. Det er en omgang vi kan si oss bra fornøyd med prestasjonsmessig, sier Knutsen på pressekonferansen etterpå.

Han sa det samme da Glimt ble slått av Dinamo Zagreb på bortebane.

– Hva er grunnen til at det skjer igjen?

– Det er veldig vanskelig å gi et godt svar. Vi må aldri glemme at dette er et godt lag, det beste vi har spilt mot, og det er vanskelig å komme med gode svar rett etterpå. Vi skal gi ros til spillerne at de responderer, la Knutsen til.

Martin Ødegaard mener Bodø/Glimt gjorde en god kamp.

– De våger å være seg selv og våger å prøve å spille, men det er klart vi har et høyere nivå inne. Det er mange av gutta som er imponert. Det er kult at de kommer for å spille sitt spill her. Imponerende, sier Arsenal-kapteinen som kom inn i 2. omgang.

– De våger å gjøre sin greie og spille seg ut bakfra. Nesten litt vågalt noen ganger av keeperen, sier Ødegaard til VG.

– Ja, det kan de si, men det er slik vi ønsker å spille. Men vi blir litt preget at vi får et par dårlige opplevelser tidlig i kampen, svarer Patrick Berg som hadde en prat med Ødegaard ute på Emirates-gresset etter kampslutt.

For da det så som det kunne bli virkelig stygge sifre, klarte Bodø/Glimt å løfte seg og gi fornyet energi til den fullstendig gulkledde svingen, som hoppet, danset og sang gjennom samfulle 90 minutter.

Selv da Eddie Nketiah satte inn 1–0 på retur fra stolpeskuddet til Kieran Tierney, eller da Rob Holding nikket inn Arsenals andre, fortsatte den gule festen for de om lag 4000 tilreisende.

Arsenal-manager Mikel Arteta snakket om at laget hadde gjort hjemmeleksen, og i løpet av den første omgangen fikk Emirates-publikumet se at spanjolen snakket sant.

Vertene var tydelig forberedt på Bodø/Glimts spillestil og skapte store problemer for gjestene – spesielt i åpningen av kampen.

Det så ut til at Bodø/Glimt fikk antydninger til temposjokk de første ti minuttene, og det var svært nære at Martin Ødegaard-erstatter Fábio Vieira satte inn kampens første mål da hans skudd sneiet tverrliggeren før ti minutter var spilt.

Glimt fikk litt mer ro etter hvert, men så smalt det altså i nettet bak Nikita Haikin både én og to ganger. Arsenal gikk til pause med tomålsledelse – og det kunne fort vært mer.

– Tøff læring, ingen tvil om det. Vi blir litt feige og passive, oppsummerte Glimt-maestroen Patrick Berg, som også poengterte at det var muligheter dersom de klarte å få holdt i ballen og spilt noen pasninger.

– Så det må vi gjøre mer, sa Berg til Viaplay.

Og etter pause var det et helt annet Glimt-lag som kom på banen, og i løpet av få minutter skapte gjestene flere farligheter. Spesielt Amahl Pellegrino var nære, men Matt Turner vartet opp med en sterk redning.

Et snaut kvarter ut i andre omgang oppgraderte Mikel Arteta det B-pregede Arsenal-mannskapet med å kaste på den offensive stjernetrioen bestående av Gabriel Jesus, Bukayo Saka og Martin Ødegaard, før forsvarsspilleren Ben White entret banen ti minutter senere.

Jesus herjet med Glimt i forkant av Fabio Vieiras 3–0-scoring.

– Han dro tofotsfinter der det var like trangt som i en telefonkiosk. Imponerende og inspirerende å få møte sånne typer spillere, sier Patrick Berg.

Likevel var det Bodø/Glimt som fortsatte å dominere i den andre omgangen, og med gjenkjennelig pasningsspill og høyere press, skapte gultrøyene et lite trykk mot Arsenal-målet – til stor glede for den gule svingen.

Bodø/Glimt var svært nære et reduseringsmål på tampen, men en redning på strek hindret det som ville vært en fullt fortjent scoringsjubel for den ekstatiske bortesvingen, som rundet av kampen med å synge på Halvdan Sivertsens «Bodø/Glimt førr evig».

«The Gunners» topper Europa League-gruppen med full pott på så langt. De har en kamp til gode etter at kampen mot PSV Eindhoven ble utsatt på grunn av dronning Elizabeths død.

Bodø/Glimt står fortsatt med fire poeng, og er fortsatt med i kampen om avansement. Samtidig ser det svært lyst ut med tanke på tredjeplassen som gir Conference League-sluttspill, etter at bunnlaget Zürich tapte hele 1–5 mot PSV i Sveits.

Neste møte mellom Bodø/Glimt og Arsenal er allerede torsdag om én uke på Aspmyra.