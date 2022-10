Gasly klar for nytt team - så raste han mot sitt gamle

Pierre Gasly (26) skal erstatte Fernando Alonso og kjøre for Alpine neste sesong, mens Nyck De Vries (27) kommer inn i Formel 1 og skal overta Gaslys plass i AlphaTauri.

ALPINE-KLAR: Pierre Gasly, her fotografert i sin AlphaTauri lørdag.

Disse to nyhetene i førerkabalen for 2023 ble klare natt til lørdag.

Samtidig vant Max Verstappen kvalifiseringen for søndagens Grand Prix-løp. Han får beste startspor så sant han ikke blir straffet for en nestenulykke med Lando Norris.

– Det er det eneste som kan fra Verstappen beste startspor - hvis dommerne mener at han kjørte uforsvarlig, sier Atle Gulbrandsen på Viaplay-sendingen.

Pierre Gasly hadde samtidig en forferdelig kvalifisering lørdag morgen og ble bare nummer 17. Han klager over bremsene og raser mot teamet sitt:

– Hvorfor gjør dere dette med min bil og ikke den andre?

Men også teamkollega Tsunoda var misfornøyd med bremsene på bilen sin.

FORMEL 1-KLAR: Nyck de Vries på plass i Japan lørdag.

Nederlandske Nyck de Vries imponerte stort i sitt innhopp i Formel 1 tidligere i år, og overtar altså Gaslys plass i AlphaTauri neste sesong.

Det betyr at verken Dennis Hauger eller noen av de andre fra Red Bulls akademi blir tatt opp i formel 1 i 2023. AlphaTauri er Red Bulls «B-lag».

– Det er litt overraskende at Red Bull velger en annen fører enn en av sine egne juniorer, kanskje kan det få litt å si for Dennis Hauger, sier eksperten Stein Pettersen på Viaplay-sendingen.

– Ingen av Red Bull-juniorene får tilliten å kjøre Formel 1 neste sesong, men vi får se hva som skjer for 2024, sier kollegaen Atle Gulbrandsen og fortsetter:

– Både De Vries og Tsunoda har ett års kontrakter, så kanskje det fortsatt åpne seg muligheter i 2024. Uansett er det viktig at Dennis gjør en god sesong i Formel 2 neste sesong, og det kan jo også være aktuelt at han kan få kontrakt med et annet Formel 1-team.

– Formel 1 har alltid vært drømmen, og jeg er takknemlig for å få denne muligheten, sier De Vries ifølge Formel 1s hjemmeside. Han har vært Mercedes-junior.

Han har norske bånd med en norsktalende mor og han er god kompis med vår egen rallystjerne Andreas Mikkelsen.

Det er første gang siden 1982 at Renaults team i Formel 1 skal ha to franskmenn. Esteban Ocon og Gasly skal kjøre sammen i 2023.