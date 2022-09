Disse kjendisene er på plass under Ruud-finalen

NEW YORK (VG) Jerry Seinfeld er blant flere stjerner som ser US Open-finalen mellom Casper Ruud og Carlos Alcaraz.

I GLANSEN: Jerry Seinfeld vinket til kamera på US Open-finalen. Til venstre kona Jessica.

Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Grand Slam-finalen spilles i New York-bydelen Queens. Som alltid på de største tenniskampene, er det stjernespekket på tribunen.

Det var som bestilt: Regnet i New York ga seg like før folkemengdene begynte å strømme inn på Billie Jean King arena.

Stadion på Flushing Meadows er blant tennisens største og fullsatt i kveld. I en rytmisk dans beveger publikums hoder seg spent fra side til side hver gang en av ungguttene treffer ballen. Hvert poeng er intenst. Hvert poeng er viktig.

Skuespilleren og standupkomikeren Jerry Seinfeld er blant dem som hadde tatt turen sammen med kone Jessica Seinfeld.

Like bak dem satt politikeren Huma Abedin som har jobbet tett med Hillary Clinton. Hun satt ved siden av Anna Wintour som er redaktør for magasinet Vogue.

Huma Abedin, amerikansk politiker og medarbeider for Hillary Clintons valgkampanje i 2017, sammen med Vogue-redaktør Anna Wintour.

Artisten Jon Bon Jovi var på plass under semifinalen til Ruud og de spilte da musikken hans på anlegget. Bon Jovi hadde funnet tilbake til stadion for finalen også.

Artisten Jon Bon Jovi. Han var også på Ruuds semifinale.

Den prisvinnende skuespilleren Anne Hathaway lyste også opp på tribunen med hvit skjorte og gult skjørt. Hun har spilt i Alice i Eventyrland og Batman blant annet.

Anne Hathaway, kjent skuespiller fra Alice i Eventyrland og Batman blant annet. Hun har vunnet både Oscar og Emmy.

Svenske Henrik Lundqvist er en legende i New York etter han var hockeykeeper for New York Rangers i en årrekke. Lundqvist var også til stede fredag. Han satt sammen med kona Therese Andersson.

Therese Andersson og New York Rangers’ keeperlegende Henrik Lundqvist.

Sangeren Rick Astley er berømt for låten «Never Gonna Give You Up» fra 1987. Den toppet hitlistene i mange uker.

Rick Astley hadde tatt på seg dressen til festkvelden.

Michael Bloomberg stilte til valg som presidentkandidat i 2020. Han er også grunnlegger av finansnettstedet Bloomberg. 80-åringen satt sammen med partneren Diana Taylor.

Michael Bloomberg til høyre for Diana Taylor.

Musikeren Ahmir Khalib Thompson – bedre kjent som Questlove – satt på tribunen. Han har jobbet sammen med Jay-Z, John Legend og Amy Winehouse.

Den amerikanske musikeren Ahmir Khalib Thompson, kjent som Questlove.

Manu Ginóbili fra Argentina vant NBA (basketligaen i USA) fire ganger og kom på allstar-laget to ganger. 45-åringen koste seg arenaen.

Manu Ginóbili, tidligere NBA-spiller.

Modellen Christie Brinkley satt klar med mobilen for å fotografere. Hun har vært på forsiden i over 500 magasiner, deriblant Vogue, Rolling Stone og Cosmopolitan.

Christie Brinkley med sønnen Jack.