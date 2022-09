Casper Ruud er «B-utøver» hos Olympiatoppen

Casper Ruud (23) er klar for sin andre Grand Slam-finale i 2022, men i Olympiatoppens rangeringssystem når han ikke helt opp.

TIL FINALEN: Casper Ruud jubler etter seieren over russeren Karen Khatsjanov.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

Olympiatoppens kriterier er i stor grad basert på medaljer. Totalt 16 utøvere og to lag i sommeridretter ble i februar tildelt Olympiatoppens A-stipend for 2022. Casper Ruud - som med finaleseier over spanske Carlos Alcaraz (19) i US Open søndag vil bli ranket som verdensener - var ikke blant dem.

NRK skrev om «stipendsaken» da Casper Ruud i sommer gikk til finalen i French Open i Paris. Mediehusets sportskommentator Jan Petter Saltvedt beskrev den norske tennisstjernens B-status som absurd:

– At det å kvalifisere seg til ATP-sluttspillet i tennis i seg selv ikke er mer enn nok til å kvalifisere seg til et skinnende A-stipend i Norge, er i seg selv smått absurd, sier han.

– Det viser dessverre igjen hvor firkantet disse reglene praktiseres fra Olympiatoppens side, konkluderte NRKs sportskommentator.

Casper Ruud er eneste norske tennisspiller som inneværende år kvalifiserer for Olympiatoppens stipendordning. Ruud ble tildelt B-stipend, som har en verdi på 70.000 kroner. A-stipendets verdi er 120.000 kroner. U-stipendet (utvikling) gir 60.000. Stipendene kan brukes til utgifter knyttet til idrettsutøvelsen, som reiser, mat, treningsavgifter.

Casper Ruud vil ikke kunne benytte midlene fordi stipendet til utøveren blir redusert med det som overstiger 500.000 i vedkommende sin inntekt. Inntekt på over 570.000 kroner (B-stipend) gir altså ingen utbetaling.

Han får imidlertid tilgang til toppidrettsorganets tjenester, som for eksempel helsetjenester.

VG spurte Ruud om stipendstatusen i forbindelse med Båstad-turneringen i sommer. Tennisspilleren svarte diplomatisk:

– Jeg tar meg ikke nær av det. Det er kriterier som er satt, og det handler mye om medaljer. Tennis er en annen slags idrett enn de idrettene der det er EM og VM hvert år, svarte Ruud.

– Det er helt fint for meg. Jeg har lagt ned min trening og min tid. Det gjør meg absolutt ingenting. Jeg skjønner at det er noen krav som ikke er så lett å oppfylle som tennisspiller.

– Hvilket forhold har du til Olympiatoppen?

– Jeg får god oppfølging. Vi har et godt samarbeid. De gjør det de kan for meg ut fra det de kan. Da stiller de opp.

På Olympiatoppens nettsider står det oppgitt følgende kriterier for å få A-stipend:

Medalje i olympiske leker (OL) eller Paralympics (PL).

Plassering blant de tre beste i verdenscup sammenlagt i olympiske eller paralympiske idretter

Resultater som etter nærmere vurdering kan utløse tilbud om A-stipend:

Toppresultater i OL, PL, VM, i spesielle tilfeller EM, og/eller konkurranser på tilsvarende nivå.

For sommeren 2022 ble for eksempel tre brytere, alle menn, tildelt Olympiatoppens stipender. To av dem fikk B-stipend, en A-stipend. Syv utøvere i kickboksing ble tildelt stipend, alle kvalifiserte for kategorien B - som Casper Ruud.

For vinteren 2022/23 har for eksempel 14 skøyteløpere (hurtigløp) fått stipend, fem av dem A-stipender, syv B-stipender og to U-stipender. 26 stipender er gått til langrennsløpere, 16 B-stipender og fem A-stipender og fem U-stipender.

I saken NRK publiserte i begynnelsen av juni, ber president Lars Gjerdåker i Norges tennisforbund Olympiatoppen om å endre reglene for sin tildeling av utøverstipender.

– Medaljer deles ikke ut så ofte i tennis. Grand Slam-turneringene har nok en høyere status enn OL. Dette er større enn medalje OL-medalje i tennis, sa han om Ruuds prestasjoner i den da pågående turneringen i Paris - der det skal kjempes om OL-medaljer om i 2024.