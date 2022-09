Ahlhom med sjokkretur i VIF: – Vi har gitt ham en ny sjanse

Rasmus Ahlhom fikk sparken i Storhamar i fjor. Nå returnerer han til Fjordkraft-ligaen og Vålerenga.

Rasmus Ahlholm er tilbake i Vålerenga.

Jonas Bucher, VG

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det bekreftet klubben først overfor TV 2 mandag.

Hockey-Norge ble rystet i fjor etter at Rasmus Ahlholm taklet lagkamerat Jacob Lundell Noer stygt på trening. Ahlholm fikk senere sparken fra Storhamar.

Svensken ble senere også dømt for taklingen, og endte med et forelegg på 10.000 kroner for kroppskrenkelse.

Se situasjonen her:

Siden har Ahlholm vært i slovakiske HC Noce Zamky. Mandag bekrefter Vålerenga på sine nettsider at forwarden vender tilbake til VIF.

Konstituert daglig leder i Vålerenga Hockey, Gunnar Thøgersen, sier følgende til VG om den kontroversielle signeringen:

– Vi har gitt ham en ny sjanse. Han er dømt for handlingen og ferdig med det, sier Thøgersen.

– Han har vært veldig ydmyk angående den situasjonen, legger han til.

Thøgersen understreker at Ahlholm og Vålerenga har lagt saken bak seg.

– Det er veldig bra, og det var en forutsetning at det som ble sagt, ble sagt.

VIF håper at Ahlholm kommer tilbake til klubben i god form.

– Det kan jo komme noen negative reaksjoner, men jeg håper folk skjønner at han er en god hockeyspiller og får en ny sjanse.

– Det blir bra med de poengene som han kommer til å produsere, legger Thøgersen til.

Ahlholm selv er også forberedt på reaksjoner.

– Det er sikkert mange som vil reagere, men det er opp til meg å ta revansje og alt sånt. Jeg hadde det veldig bra da jeg var her i Vålerenga sist, sier han til TV 2.

Han opplyser i tillegg at han er klar for revansje.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er her for å ta revansje. Både for meg selv og Vålerenga. Det er en perfekt match egentlig.

I 2019 forlot Ahlhom VIF til fordel for erkerival Storhamar. Den gang var det også en overraskende og kontroversiell overgang.

Da sa løperen følgende om klubbskiftet til TV 2:

– Det er en helhetsvurdering med fasiliteter, vinnermentalitet og sånn. Jeg synes ikke Vålerenga stod for det de sier i media og sånt, men det synes jeg Storhamar viser når de nå henter inn to importer på en uke. Det er stor forskjell.

Vålerenga tapte 3–6 for Asker i serieåpningen på fredag. På torsdag tar de imot Stjernen i sesongens første hjemmekamp. Ahlholm kan da få sin re-debut på nye Jordal Amfi.