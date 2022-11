Manchester City kontrollert videre i ligacupen med Haaland på benken

(Manchester City – Chelsea 2–0) Erling Braut Haaland (22) ble sittende på benken hele kampen, og så lagkameratene i Manchester City styre inn et kontrollert avansement i ligacupen mot Chelsea.

2–0: Manchester City feirer at Julian Alvarez økte ledelsen tidlig i annenomgang. I forkant hadde Riyad Mahrez sendt vertene i føringen etter et frispark.

En jevn 1. omgang ble avløst av to City-scoringer etter pause, og det var liten tvil om hvor seieren skulle havne i ligacupens tredje runde. Det var heller ikke voldsomt overraskende at Erling Braut Haaland forble ubenyttet reserve, basert på uttalelsene til manager Pep Guardiola dagen i forveien.

– Han har det fortsatt ikke perfekt. Vi ser i morgen. Det viktige er at det ikke er benbrudd, bare litt skade på leddbåndet. Ikke perfekt akkurat nå, sa Manchester City-manager Pep Guardiola om den norske superstjernen tirsdag.

Se sammendraget her:

Haaland fikk blant annet selskap av Kevin De Bruyne på benken, der de kunne se at to kjappe mål etter pause, regissert av Riyad Mahrez etter frispark og en årvåken Julián Álvarez, gjorde at landslagsuttatte Haaland kunne hvile den mindre skaden på leddbåndet som Guardiola omtalte tirsdag.

Manchester City ble godt matchet av et påskrudd Chelsea-lag fra start:

Vertene dominerte banespillet, men det var Chelsea og Christian Pulisic som skapte de største sjansene. Amerikaneren ble servert en stor mulighet av Hakim Ziyech til å sende de mørkeblå i ledelsen, men et sløvt treff og Stefan Ortega, med foten stående igjen, sørget for corner fremfor nettsus.

BENKEN: Manchester Citys Kevin De Bruyne og Erling Braut Haaland startet ligacupkampen mot Chelsea på benken.

Senere i omgangen hadde Pulisic nok en god mulighet da han tvang Ortega ut i full strekk etter et skudd like utenfor sekstenmeteren.

Manchester Citys høye ballbesittelse måtte omsider tvinge frem en god mulighet eller to. En drøy halvtime var spilt da Álvarez avsluttet fra ni meter, men Kalidou Koulibaly fikk avverget med en god takling.

2004-modellen Lewis Hall kom til omgangens desidert største sjanse for Chelsea like før hvilen. Unggutten dro av en strålende finte på jevnaldrende Rico Lewis før han fikk alle tiders mulighet til å score. Skuddet var imidlertid langt svakere enn dragningen og endte midt på keeper Ortega.

Etter hvilen var det imidlertid langt større forskjell på lagene. Ni minutter ut i annenomgang curlet Mahrez inn et frispark fra drøyt 18 meter. Mens hele Chelsea-muren hoppet, ble Koulibaly stående igjen. Hadde senegaleseren fulgt sine lagkamerater, ville scoringen blitt avverget.

Få minutter etter var Mahrez og hjemmelaget på fart igjen. Algeraneren mottok en strøken ball fra Álvarez før han testet Mendy i Chelsea-buret. Keeperen måtte slippe ballen og raskest på returen var Alvarez som kunne feire sitt syvende mål for sesongen.

Chelsea fikk et par store muligheter senere i omgangen til å utligne, men det ville seg ikke. Hall fikk nok en stor mulighet servert, men Ederson-erstatteren Ortega var veldig god for hjemmelaget onsdag.

Sjokk-exit

Det er ikke bare Chelsea som kan glemme tur til Wembley den 26. februar.

Det kan også London-rivalene Arsenal og Tottenham som gikk på hvert sitt overraskende tap.

Arsenal tapte hele 1–3 hjemme mot Brighton, mens Tottenham tapte 0–2 borte mot Nottingham Forest.