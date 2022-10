Rashford matchvinner med sitt hundrede Manchester United-mål

(Manchester United - West Ham 1–0) Den lokale Manchester United-helten Marcus Rashford (24) headet inn mål nummer 100 for klubben mot West Ham - og ble matchvinner.

I HUNDRE: Marcus Rashfords scoring i første omgang var hans hundrede mål for Manchester United.

Christian Eriksens perfekte innlegg på bakerste stolpe ga 24-åringen en forholdsvis enkel øvelse med å sette inn 1–0.

Da Rashford fulgte opp med en glimrende heading, kunne hjemmefansen på Old Trafford juble for United-angriperens hundrede scoring for storklubben.

Scoringen holdt til Manchester Uniteds andre strake hjemmeseier. Vertene var klart best i første omgang, men West Ham yppet seg voldsomt mot slutten av kampen.

Både Kurt Zouma, Jarrod Bowen og innbytter Michail Antonio kom til store sjanser på tampen, men David de Gea hadde en svært god dag på jobben for Manchester United.

KLUBBHELT: Marcus Rashford har vært i Manchester United hele karrieren.

Også Cristiano Ronaldo, som var tilbake i startelleveren i Premier League etter oppstyret, hadde brukbare sjanser til å øke ledelsen for United etter pause. Flere mål ble det likevel ikke, og Rashford ble matchvinner.

Rashford var også hjemmelagets klart heteste spiller til å begynne med i kampen, og satte fyr på kampen like før pause i det som var en relativt tam forestilling i første omgang.

Hjemmelaget styrte det meste, mens gjestene hadde et par visitter foran buret til David de Gea. Bortelagets stjernespiller Jarrod Bowen klarte ikke å holde seg onside på gjestenes beste sjanse før hvilen, og maktet heller ikke å sette en kjempemulighet på overtid i andre omgang.

Dermed endte det 1–1 på Old Trafford. Manchester United klatrer med det til femteplass på tabellen, mens West Ham ligger som nummer 13 i Premier League.