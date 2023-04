Tre blåste ned blant publikum under US Masters

Viktor Hovland og resten av golfeliten må igjen belage seg på en pause i US Masters etter at vinden gjorde inntog på banen. Et tre falt like ved tilskuere.

Viktor Hovland under den første runden i US Masters.

Bilder fra Discovery viste at et stort tre smalt i bakken like ved mange tilskuere. Det er ikke kjent om noen ble skadd i episoden.

Hovland hadde gått ti hull da været tvang arrangøren til å stoppe spillet.

Et tre blåste ned ved det 17. hullet.

Hovland gikk den første runden på sju slag under par og delte dermed ledelsen foran andre runde på den velkjente Augusta-banen. På runde to ble det tyngre for nordmannen, som ikke greide å følge opp torsdagens kjempestart.

På det første hullet havnet han i kjempetrøbbel, men reddet seg inn da han senket putten fra hele 16 meter.

Han var svært nær birdie på hull tre, men ballen strøk kanten og holdt seg oppe. På hull seks måtte han tåle turneringens første bogey da han havnet i problemer.

Med det er han seks slag under par. Brooks Koepka leder på tolv slag under par.

Hovland skal gå i en drømmegruppe de to første rundene. Med seg på rundene har han legenden Tiger Woods og regjerende OL-mester Xander Schauffele.

Det er meldt elendig vær med mye vind og nedbør i helgen på Augusta. Lørdag skal det regne svært mye og det er fare for lyn og torden. Det vil i så fall tvinge fram flere pauser i spillet.