Danmark mestre igjen: Historisk hat trick i VM-gull

(Frankrike-Danmark 29–34) De gjennomførte sin VM-trippel. Danmark er første nasjon som vinner håndball-VM tre ganger på rad.

TRIPPEL: Danmark-trener Nikolaj Jacobsen kunne feire det tredje VM-gullet på fire år.

– Det er fantastisk å gjøre det ingen andre har gjort. Vi spilte fantastisk bra håndball mot et svært godt lag, sier landslagssjef Nikolaj Jacobsen til dansk TV 2.

– Danmark er håndballens Klondyke, hylte Viasat-kommentar Daniel Høglund da det danske VM-hattricket var klart. Jacobsens mannskap har ikke tapt på 29 kamper i VM.

Danskene slo Norge i finalen 2019 og Sverige i 2021. I Stockholm ble Frankrike med VM-gull i 2015 og 2017 slått i det definitive mestermøtet. Danskene fikk også revansje for den tapte OL-finalen for Frankrike i 2021.

Danmark klinte til fra start. Simon Pytlick (22) og Mathias Gidsel (23) viste ingen respekt for de franske stjernene. Pytlick – født to måneder etter at faren Jan Pytlick vant OL-gull med kvinnelandslaget – feide inn seks mål i første omgang. Gidsel scoret fire.

– Helt Texas. De har så mange gode spillere at det er helt sykt å se på, meldte Viaplay-ekspert Kristian Kjelling midtveis i omgangen.

SCORINGSMASKIN: Simon Pytlick angrep Danmark umiddelbart i finalen. 22-åringen scoret ni mål i VM-finalen.

Etter 16 minutter ledet Danmark 12–7. Veteranene Mikkel Hansen (35) og Henrik Møllgaard (38) delte på en plass i forsvar og angrep. Men Danmark er ikke lenger avhengig av skuddarmen til Hansen. Stjernen har slitt litt etter fjorårets blodpropp og overgangen til Aalborg. Men har i VM gjort suksess som dansk playmaker. I VM-finalens første halvdel løsnet han ikke et skudd. Han skal ha hatt trøbbel med et kne før kampen.

– Fantastisk første omgang av Pytlick. Hva for en klassespiller, sa Danmark-ekspert Joachim Boldsen ved pause.

Pytlick imponerte blant annet med denne suseren:

Danskene hadde den beste keeperen i Niklas Landin, men har var ikke på sitt mest eksepsjonelle. Frankrike løftet forsvarsspillet sitt mange hakk og ble styrt av en sviende god Nedim Remili i angrep. Han både satte opp spill og scoret fem mål de første 30 minuttene.

Dermed lå ikke Frankrike under med mer enn 15–14.

KONGELIG SPENNING: Danmarks kronprins Frederik levde med i VM-finalen på tribunen i Stockholm.

Frankrike fortsatte fremgangen rett etter hvilen.

Dika Mem feide en rakett inn via tverrliggeren til 16–16.

Danmark-trener Nikolaj Jacobsen puttet inn Rasmus Lauge i stedet for Mikkel Hansen. Han markerte seg raskt med både mål og assist. Danmark ledet igjen med tre mål før Pytlick smalt inn sitt syvende for kvelden.

Hansen kom tilbake på banen og satte inn sitt første og eneste mål på straffe og unge Pytlick fyrte inn sitt åttende rett etterpå.

Men Frankrike var seige som lim. Bare innbytterkeeper Kevin Møller avverget en ny fransk uavgjort. I stedet scoret Rasmus Lauge kveldens femte mål.

Jacobsen satte inn erfarne Mads Mensah Larsen (31) og Simon Hald (28). Begge markerte seg med kjappe scoringer. Danmark tviholdt på initiativet.

VM-HELT: Mathias Gidsel og Danmark vant igjen VM-gull.

Finaledommerne, Gjorgij Nachevski og Slave Nikolov, hadde en tøff jobb. Duoen fra Nord-Makedonia ble tidlig i VM koblet til kampfiksing. Men gjorde totalt sett en god VM-finale.

Kevin Møller vartet opp med en ny redning. Rasmus Lauge smalt inn sitt sjette og syvende og åttende finalemål. Det så lyst ut for Danmark med firemålsledelse fem minutter før slutt.

Lauge er tilbake for fullt og leverte totalt 10 mål i VM-finalen. Han var på nippet til å bli sendt hjem fra VM.

– Det er et følsomt øyeblikk. Jeg var på vei hjem og står nå som verdensmester. Det har vært en lang vei med skader, sier en rørt Lauge til dansk TV 2.

– Noe av det villeste jeg har sett, sier Viaplay-ekspert Joachim Boldsen.