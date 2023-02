Arsenal klager på baklengsmål: – Det er offside

(Arsenal – Brentford 1–1) Ivan Toneys scoring ødela Arsenal-seieren. Manager Mikel Arteta bekrefter at serielederen allerede har klaget til Premier League etter Brentfords utligningsmål.

RETT TIL DOMMEREN: Arsenal-manager løp rett til dommer Peter Banks etter lørdagens kamp.

Arteta løp rett til dommer Peter Banks etter dramaet på Emirates. Arsenal-sjefen mener Brentfords Ethan Pinnock sto i offside på utligningsmålet.

Det var kaos i Arsenal-forsvaret da Brentford – etter et frispark – vant fem dueller på rad inn i Arsenal-feltet. Det endte med at Christian Nørgaard fant toppscorer Toney inne i feltet. Dommeren godkjente målet etter en VAR-sjekk.

Dermed ble det en ny skuffelse for Martin Ødegaard og Arsenal.

Toppscoreren headet inn inn utligningen som fratok Arsenal to poeng i kampen for det første ligagullet siden 2004.

Her er den kontroversielle situasjonen:

– Jeg har nettopp sett situasjonen igjen, og ja, det er offside, sier Mikel Arteta til Evening Standard.

– Vi vil antagelig få en forklaring til uken, men i dag var vi ikke den. Det er for sent, det er greit, det ble dømt mål. Det er irrelevant, sier spanjolen.

Arsenal skjønner altså at poengene er tapt. Men klager likevel. Det forteller litt om hvor tungt poengtapet var etter at Martin Ødegaard & co. sist helg tapte for Everton på bortebane.

Manchester City kan med seier mot Aston Villa søndag kutte ned Arsenals forsprang til tre poeng med en kamp mer spilt. Onsdag møtes de to topplagene i London. Også Manchester United kan krype nærmere Arsenal med seier over Leeds på bortebane søndag.