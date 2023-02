Super League prøver igjen: Har kontaktet 50 klubber

Storklubbene Real Madrid, Barcelona og Juventus skal ha kontaktet mer enn 50 klubber i Europa i håp om å skape en superliga.

Ledelsen i Real Madrid nekter å gi opp håpet om Super League. Her er klubben under semifinalen i klubb-VM mot Al Ahly onsdag. Rodrygo blir feiret etter en scoring. Real Madrid vant 4–1.

Det melder søsterselskapet til Super League – A22 – i kronikker publisert i flere europeiske aviser torsdag, skriver The Telegraph. Selskapet har skrevet en lang tråd på Twitter torsdag morgen:

Nyheten kommer drøyt to år etter at Super League krasjlandet før det fikk tatt av, blant annet på grunn av illsinte fans, så prøver de igjen. Det er de tre klubbene som er igjen fra forrige forsøk: Real Madrid, Barcelona og Juventus som står bak initiativet.

De skal allerede ha kontaktet 50 klubber og ser for seg en liga med mellom 60 og 80 klubber. Alle klubbene som deltar skal spille minst 14 kamper.

For to år siden foreslo klubbeierne og selskapet bak forslaget en liga med faste klubber, hvor de ønsket seg Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal og Tottenham fra England. Denne gangen er ikke forslaget permanent medlemskap for noen få klubber, skriver The Telegraph.

Det skal ikke være noen nøyaktig plan for hvordan klubber kan komme inn og falle ut av Super League.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) setter lite pris på initiativet. Leder for A22, Bernd Reichart, fortsetter å angripe Uefa.

– Våre samtaler har gjort det klart at det ofte er umulig for klubbene å si noe mot et system som bruker trusler for å stoppe folk, sier Reichart skriver The Telegraph.

For to år siden truet Uefa med å kaste klubber som vurderte å bli en del av Super League ut av sine hjemlige ligaer som for eksempel Premier League, La Liga og Serie A.