Nytt sjakkdrama da Carlsen tapte med vilje mot Niemann: – Helt uakseptabelt

Magnus Carlsen ga opp partiet mot Hans Niemann i årets sjuende Champions Chess Tour-turnering med vilje etter kun to trekk. Avgjørelsen slaktes.

Mandagens parti mot 19 år gamle Niemann ble imøtesett med enorm interesse etter at Carlsen og Niemann så til de grader har preget debatten i sjakkmiljøet de siste ukene.

Det hele endte i et nytt drama og et antiklimaks. Etter kun to trekk valgte Carlsen å avslutte kampen ved å gi opp partiet.

– Det er fullstendig uakseptabel oppførsel å tape med vilje. Det er det mest usportslige som finnes i konkurranseverdenen, sa TV 2s sjakkekspert Jon Ludvig Hammer på kanalens sending.

– Verdenssjakkforbundet har et etisk regelverk. Mange trodde at grunnen til at Magnus ikke ville utdype sine anklager, var at Magnus risikerte å bli sanksjonert dersom han kom med anklager uten bevis. Det kan ha vært en del av grunnen til at han ikke tydeliggjorde hva han mente, men når han nå taper med vilje i et parti, kan det være en oppførsel som kan sanksjoneres på lik linje med å anklage en motstander for juks, fortsatte han.

Hans Olav Lahlum pekte på at det kan bli svært problematisk dersom Niemann tar seg til utslagsrundene med knapp margin – og dermed indirekte som følge av Carlsens omstridte beslutning.

Ikke uttalt seg

NTB har forsøkt å komme i kontakt med Champions Chess Tour-sjef Arne Horvei mandag, uten å få svar.

NRKs sjakkekspert Torstein Bae er forbauset over dramaet om utspilte seg mandag kveld.

– Jeg synes det er veldig merkelig at han velger å stille og gi seg på den måten. Hvis han føler at det er helt umulig å spille mot Niemann, så føler jeg han bare burde la være å stille til partiet. Dette blir veldig demonstrativt, sier han til NTB.

Sjakkeksperten sier videre at Carlsen åpenbart vil ha fram et poeng, men peker samtidig på at verdensmesteren er stum som østers med hensyn til å sette ord på det han mener.

Bae tror presset nå kommer til å øke ytterligere rundt at Carlsen må komme på banen.

– Det er det som må bli konsekvensen, sier han.

Tviler på straff

Bae vil samtidig ikke uten videre anta at Carlsen blir straffet for mandagens tap med vilje. Han tror imidertid ikke nordmannen skaffer seg tilhengere.

– Det er Magnus som nå fører flere og flere over i leiren til Niemann. De håndfaste bevisene (på juks) mangler fortsatt, og nå kommer dette som mange vil tenke er litt barnslig. Det er vanskelig å skjønne hva Magnus vil med dette, sier sjakkeksperten.

Bakgrunnen for disputten mellom Carlsen og Niemann er at nordmannen nylig trakk seg fra storturneringen Sinquefield Cup i USA etter å ha tapt for nettopp Niemann. I etterkant har det sirkulert hissige rykter om at årsaken var juks fra amerikanerens side.

Carlsen har ikke gitt offentlige uttalelser i etterkant av episoden, men la ut en melding på Twitter i etterkant av Sinquefield-exiten. Den inneholdt en video der fotballmanageren José Mourinho sier:

– Hvis jeg snakker, så havner jeg i store problemer. Store problemer. Og jeg ønsker ikke få store problemer.

Niemann har gjentatte ganger avvist på det mest bestemte at han gjorde seg skyldig i juks i Sinquefield Cup. Også sjefdommeren i den årlige turneringen har vært ute og avvist at det finnes indikasjoner på urent spill.

TV 2-ekspert Hammer mener at Carlsens overraskende grep mandag fjerner enhver tvil rundt situasjonen.

– Nå er i hvert fall all tvil feid av brettet. Magnus Carlsen mener at Hans Niemann er en juksemaker og nekter å spille mot ham, sa han.

Remis mot Navara

Carlsen innledet den pågående Champions Chess Tour-turneringen med tre seirer og en remis søndag. Han ledet da turneringen. Også Niemann startet sterkt.

Mandag åpnet den norske verdensmesteren dagen med remis i første parti mot tsjekkeren David Navara. Carlsen hadde på et tidspunkt et kjempeovertak i stillingen, men nordmannen fant ikke de rette trekkene.

Dermed kunne Navara redde remis med meget sterk forsvarssjakk i avslutningen.

Carlsen møter Levon Aronian og indiske Rameshbabu Praggnanandhaa i de to siste partiene mandag.

Det er ikke utenkelig at Carlsen og Niemann kan møtes i utslagsrundene i turneringen. Spørsmålet er hva nordmannen da foretar seg. TV 2-ekspert tror han vil trekke seg da også.

– Han må jo det, sa han mandag.