Landslagsstopper Andreas Hanche-Olsen klar for Mainz

Andreas Hanche-Olsen (25) melder overgang til tysk fotball og fortsetter karrieren i FSV Mainz 05.

Det bekrefter den tyske klubben fredag formiddag. Han kjøpes fra belgiske Gent.

Den tidligere Stabæk-stopperen spilte 107 kamper over to og et halvt år i Gent.

Nå fortsetter han karrieren i klubben som for øyeblikket ligger som nummer ti i den tyske Bundeligaen.

Hanche-Olsen står med 14 landskamper for Norge og har blitt en stadig viktigere figur under Ståle Solbakkens ledelse.

– Vi har fulgt Andreas Hanche-Olsen i lang tid, sier sportsdirektør Martin Schmidt i pressemeldingen.

– Vi er heldige som får en spiller vi virkelig ønsket og som virkelig ønsket å komme til Mainz, sier lagets manager Bo Svensson, som fullroser midtstopperens fysikk og lederegenskaper.

– Han passer perfekt inn i laget vårt, sier Svensson.

Andreas Hanche-Olsen har etter hvert blitt kjent for sin svært oppofrende spillestil: