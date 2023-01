Drømmescoring stoppet Manchester Uniteds seiersrekke – mister Casemiro til toppkamp

(Crystal Palace – Manchester United 1–1) Manchester United var på vei mot en ny jubelkveld, men det endte med poengtap og karantene for Casemiro til søndagens Arsenal-kamp.

Før noen hendelsesrike sluttminutter, var det lenge en sjansefattig Premier League-kamp hvor det så ut til at United skulle slite seg til den tiende strake seieren, den femte på rad i ligaen.

Bruno Fernandes satte nemlig 1–0 for gjestene to minutter før pause. Portugiseren fikk god tid til å plassere ballen i det lengste hjørnet etter fine pasninger av Christian Eriksen og debutant Wout Weghorst i forkant.

Crystal Palace – Manchester United 1–1 Mål: 0–1 Bruno Fernandes (43), 1–1 Michael Olise (90). Dommer: Robert Jones. Gult kort: Will Hughes, Crystal Palace. Lisandro Martínez, Casemiro, Manchester United. Crystal Palace (4-2-3-1): Vicente Guaita – Nathaniel Clyne, Chris Richards, Marc Guéhi, Tyrick Mitchell – Cheick Doucouré (Jeffrey Schlupp fra 70.), Will Hughes (Luka Milivojevic fra 83.) – Jean-Philippe Mateta (Eberechi Eze fra 55.), Michael Olise, Wilfried Zaha – Odsonne Édouard (Jordan Ayew fra 70.). Manchester United (4-2-3-1): David de Gea – Aaron Wan-Bissaka, Raphaël Varane, Lisandro Martínez, Luke Shaw – Casemiro, Christian Eriksen (Fred fra 81.) – Antony (Alejandro Garnacho fra 68.), Bruno Fernandes, Marcus Rashford – Wout Weghorst (Scott McTominay fra 68.).

Men i 91. minutt røk seieren da Crystal Palace Michael Olise dro frem et perlefrispark fra 20 meter via tverrliggeren og i mål til 1–1.

Ti minutter før slutt måtte også Manchester Uniteds nøkkelspiller Casemiro sklitakle Wilfried Zaha. Da fikk brasilianeren sesongens femte gult kort for, og han må stå over søndagens storkamp mot Arsenal.

– Casemiro vil bli et gigantisk tap til Arsenal-kampen. Når du spiller mot de «største gutta», trenger du å ha dine beste spillere, sier Michael Owen, tidligere Liverpool- og Manchester United-spiller.

Se situasjonen her:

Sky Sports-ekspert Jamie Redknapp synes trykket gikk helt ut av Manchester United etter Casemiros gule kort.

– Det var et øyeblikk av galskap. Du kunne se at Casemiro var rasende på Bruno Fernandes som hoppet unna duellen. Det var derfor Casemiro endte opp en-mot-en med Zaha og fikk gult kort, sier Redknapp.

– Det kunne ha vært et rødt kort. Det var en skandaløs takling, det var uforsvarlig. Jeg kan se for meg at Mikel Arteta (Arsenal-manager) danset rundt i stuen da det skjedde, fordi Casemiro er så viktig for Manchester United, fortsetter den tidligere Tottenham-spilleren.

Rett etter Olises utligning kom Casemiro til en stor sjanse på corner, men brasilianeren klarte ikke å sikre Manchester United-seier fra tre meter.

– Jeg forstår ikke hvorfor det ikke blir mål, sier Viaplay-ekspert Jan Åge Fjørtoft om situasjonen:

1–1-resultatet gjør at Manchester United er nummer tre med 39 poeng, like mange som byrival Manchester City og åtte poeng bak serieleder Arsenal (begge en kamp mindre spilt).

– Vi kunne tapt kampen, men vi er ikke fornøyd med uavgjort. Vi skulle tatt sjansene våre og punktert kampen, sier Bruno Fernandes til Sky Sports.

– Vi er veldig skuffet over resultatet.

Etter kampen mente Manchester United-manager Erik ten Hag at laget må lære av nedturen.

– Vi må gjøre mer for å få det andre målet, da ville det vært over, sier ten Hag til Sky Sports.

Weghorst, som sist uke ble hentet inn på lån ut sesongen fra Burnley, ble kastet rett inn i førsteelleveren, men fikk vist seg lite frem.