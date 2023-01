Derfor hyller han Eggen: – En person å bli glad i

KATOWICE (VG) Håndballsjefen Jonas Wille (46) hyllet trenerlegenden Nils Arne Eggen på ettårsdagen for hans død. Rosenborg-legenden har vært et forbilde for den nye landslagstreneren i håndball.

Før kampstart mot Serbia poengterte Wille selv før kampen at det torsdag var nøyaktig ett år siden Eggen gikk bort.

– Jeg synes det hyggelig å kunne trekke ham frem litt, sier Wille til VG etter en ny snuoperasjon av Norge i Polen.

Wille ble født i 1976 og vokste opp som Rosenborg-tilhenger hjemme i Halden. Fra 1988 til 2002 styrte Nils Arne Eggen til sammenhengende suksess både i Norge og Europa.

– Jeg ble veldig inspirert av at han innarbeidet en så tydelig spillestil. Få lag og trenere klarer det. Jeg var veldig fascinert av det i oppveksten og også da jeg ble eldre, sier Wille etter sin fjerde VM-seier – og niende totalt – med den norske landslaget.

Jonas Wille fikk aldri snakket med Eggen. Men mener han lærte mye av å følge Rosenborg-trener fra utsiden.

– Det var tydelige postulater, klare regler, tydelig språk, en terminologi ... masse sånne ting som ga veldig mening for meg. I tillegg så kom personligheten. Det var en person å bli glad i, selv om man ikke kjenner ham personlig.

Jonas Wille vokste opp med å spille både håndball og fotball til han var 18. Så tok håndballen over. Fra midt i 20-årene har 46-åringen satset på en trenerkarriere. Sist sommer ble han – for noen overraskende – gitt jobben med å etterfølge Christian Berge som landslagssjef.

– Det er en del momenter med Eggen som har gjort meg bevisst som trener. Tydeligheten. Det å drille et konsept. Å skape tydelige bilder på hvordan man vil ha det i alle spillets faser, sier Jonas Wille.

Han legger til at også Egil Olsen som landslagssjef i fotball har vært forbilde. Wille mener Drillo og Eggen var like med hensyn til at alle skjønte hvor de ville hen.

– Nils Arne Eggen og Drillo har på hver sin måte vært veldig gode til å få hele laget til å handle etter en plan. Å dyrke rollene i et kollektiv spill, mener Jonas Wille. Han trekker også frem sin egen fotballtrener Arne Rolf Hansen.

– Det handler om å skape felles bilder som alle i laget forstår, sier han.

– Jeg har alltid vært bevisst på å være konkret. Det er ting jeg også har skapt selv som trener. Men det har vært viktige bekreftelser at så flinke trenere har jobbet på den måten, sier han.

1. omgangen mot Serbia gikk slettes ikke planen for Norge. Men serbisk 17–14-ledelse ble forvandlet til norsk seier 31–28.

Wille utelukker ikke at Eggens tanker var med ham i pausen i snuoperasjonen. Han var tydelig på to ting.

– Det hadde vært lett å ha gått i fellen med å tro at angrepsspillet var dårlig i 1. omgang. Jeg var veldig tydelig på at det var det ikke. Men vi brant 4–5 klare sjanser. Derfor fortsatte vi med samme spillet. Defensivt så havnet vi på halvdistanse mot skytterne til Serbia. Forsvarsspilleren skulle en halvmeter lenger ut og stole på at resten lukket bak ham, forklarer Wille.

Han fikk klaff på begge deler.

Norge har satt seg selv i en svært gunstig situasjon. Seier over Qatar lørdag gir garantert kvartfinale i VM allerede før møtet med Tyskland mandag.

