Moldes nye helt tror Rosenborg havner utenfor pallen – Gauseth spår Lillestrøm-skuffelse

MOLDE (VG) Rosenborg mistet forspranget ned til Lillestrøm etter 1–2-tapet i Molde, og rivalens nye stopperhelt Eirik Haugan (25) tror ikke nedturen tar slutt. Han spår trønderne utenfor pallen.

VIFTER VEKK RBK: Eirik Haugan (bak) under toppkampen mot Rosenborg og Casper Tengstedt søndag.

– Det er jevnt. Jeg tror Bodø/Glimt tar annenplassen, det er jeg ganske sikker på. Så tror jeg at Lillestrøm tar tredjeplassen, vurderer midtstopperen til VG like etter Moldes seier mot RBK.

Eurosport-ekspert Christian Gauseth er uenig. Han tror Kjetil Rekdal og Rosenborg kaprer tredjeplassen, til tross for at de møter et høytflyvende Bodø/Glimt i neste runde.

– Jeg tror Rosenborg tar den kampen. Glimt tar uansett sølvet med to seirer i de to siste kampene, og RBK har ikke tapt på Lerkendal i år. Lillestrøm spiller en god, robust kamp mot Haugesund, men det er lenge siden jeg er blitt forelsket i Lillestrøm-laget. Det blir for spedt når de skal føre kampene, dominere og skape. Etter at Adams skadet seg i Sarpsborg, har det vært et annet Lillestrøm-lag, prosederer Gauseth og viser til kampprogrammet:

Grafikk: www.sofascore.com

– Lillestrøm må vinne alle tre. Det tror jeg ikke de gjør. De gikk på vannet før i år, nå synker de til bunns, billedlegger han om klubben som toppet Eliteserien sammen med Molde i midten av juli og står overfor antatt svakere motstand med Odd, Aalesund og HamKam.

– Rosenborg har vært gode på hjemmebane. De kan fort kjempe om sølvet, men jeg har ikke noe fasitsvar på det. Så lenge de havner bak oss på tabellen, kan de gjerne ta sølvet, sier Molde-angriper Ola Brynhildsen om Rosenborgs muligheter til topplassering.

Det var han som sendte seriemesteren opp i føringen i søndagens kamp, før David Datro Fofana økte til 2–0. Leo Cornic reduserte til 2–1, men noen utligning kom aldri tross et Rosenborg-press i sluttminuttene:

Men at sølvet skal gå til Rosenborg, virker lite trolig etter søndagens kamper. Etter at Bodø/Glimt nedsablet Kristiansund med 5–0, har de opparbeidet seg et forsprang på fire poeng ned til Rosenborg og Lillestrøm.

Hvis Bodø/Glimt slår Rosenborg på Lerkendal i neste runde, vil nordlendingene være sikret medalje.

– Vi hadde én kamp å gå på med tanke på Lillestrøm. Nå mistet vi den. Vi hadde muligheten til å gå forbi Bodø/Glimt med seier her og mot dem, men den mistet vi også. Vi er der vi er. Vi skal slåss med nebb og klør for i det minste å beholde tredjeplassen, sier RBK-trener Kjetil Rekdal.

Rosenborg-leiren legger ikke noe skjul på viktigheten av å havne blant de tre beste lagene. Det garanterer nemlig spill i Europa i 2023. Hvis ett av topp tre-lagene vinner cupen, vil også fjerdeplassen få sjansen i Europa.

– Det er viktig av to årsaker. Det ene er økonomien, men nummer én er den sportslige utfordringen som ligger i det å få spille i Europa. Det er tellende kamper og europeisk motstand. Det betyr mye for oss som lag og enkeltindivider. Vi visste at vi hadde noen tøffe kamper igjen. Dette var kanskje den aller tøffeste. Prestasjonen var iallfall OK, det er fint å bygge videre på, sier RBK-målvakt André Hansen etter tapet.

Lagkamerat Markus Henriksen lister opp de samme grunnene.

– Molde har vært flinke i Europa, derfor har de kunnet bygge opp det de har nå. Jeg sa det til gutta etter kampen: «Opp med hodet, det er fortsatt opp til oss selv. Gjør vi jobben nå, kommer vi på topp tre. Det er det eneste fokuset vi trenger å ha nå», sier Henriksen.

Rosenborg er eliteseriens beste og eneste ubeseirede hjemmelag, med 35 av 39 mulige poeng. Henriksen sier den formen gir dem selvtillit inn mot storoppgjøret mot Bodø/Glimt neste søndag.

– Topp tre er viktig, det sier seg selv. Vi har ikke vært med i Europa de siste to årene. Vi er i ferd med å snu en nedadgående kurve, men det er ingen i Trondheim som er fornøyde før vi er på toppen. Det er ikke jeg heller. Vi kan lære av kampen mot Molde. Det er jevnt og tøft, der små marginer ofte er avgjørende, sier Rekdal.

Publisert Publisert: 24. oktober 2022 07:13