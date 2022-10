VM-nei til Russland og Belarus: – Veldig bra at det er samme vedtak

Ski- og snowboardutøvere fra Russland og Belarus får ikke delta i konkurranser i regi av Det internasjonale ski- og snowboardforbundet kommende sesong. Vedtaket gjelder også ski-VM 2023.

Langrennsstjernen Aleksandr Bolsjunov og resten av Russlands alle ski- og snowboardutøvere får ikke lov til å delta i konkurranser arrangert av Det internasjonale ski- og snowboardforbundet kommende sesong. Bildet er fra Holmenkollen i mars.

Det er klart etter et møte i Det internasjonale ski- og snowboardforbundets (FIS) såkalte council, det vi si FIS-styret, lørdag. Det ble avholdt i østerrikske Sölden, samme sted som verdenscupen i alpint etter planen skal starte denne helgen.

– Jeg er ikke så overrasket, men det er veldig bra at det er samme vedtak som før, sier president Tove Moe Dyrhaug i Norges Skiforbund til VG.

Tove Dyrhaug er glad for avgjørelsen.

FIS vedtok mot slutten av forrige sesong å utestenge utøvere fra Russland og Belarus, med bakgrunn i den russiske invasjonen av Ukraina.

Det vedtaket ble tatt opp til ny vurdering i dag, med samme resultat.

Det var det svenske nyhetsbyrået TT som brakte nyheten først, da de siterte det svenske styremedlemmet Mats Årjes.

– Det ble som ventet. Samme vedtak som før, uttaler Årjes.

Han forteller at det ikke var særlig diskusjon om saken. Det var åpenbart bred enighet i styret om fortsatt startnekt for skiløpere og snowboardutøvere fra Russland og Belarus.

FIS Council (styret) består av 16 medlemmer, hvor av fire visepresidenter, pluss presidenten og to utøverrepresentanter. Norges tidligere skipresident Erik Røste er styremedlem.

Dette til tross for at generalsekretæren i FIS, Michel Vion, for kort tid siden ga uttrykk for at utøvere fra Russland og Belarus ganske snart ville bli å se i de internasjonale skiløypene igjen.

Han understreket imidlertid at FIS ikke ville ta en avgjørelse uavhengig av Den internasjonale olympiske komité IOC. For noen dager siden uttalte IOC-president Thomas Bach at sanksjonene mot Russland og Belarus ville fortsette.

Den svenske FIS-presidenten Johan Eliasch bekreftet den holdningen i et intervju med svenske SVT i går.

– Vi har besluttet å følge IOC, sa han.

Erik Røste har i klare ordelag ment at det ikke er rom for et comeback for utøvere fra Russland og Belarus. Det har også idrettspresident Berit Kjøll og skipresident Tove Moe Dyrhaug gjort.

– Du har vært tydelig på hva ditt standpunkt er. Har du vært bekymret for at det skulle gå andre veien?

– Nei, egentlig ikke. Det gikk som forventet, men du vet jo aldri. Nå blir det sagt at det var bred enighet, og det er veldig bra. I Norge er vi veldig klar på dette, og vi hadde en klar forventning om at FIS-styret ville gå for utestenging, svarer Tove Moe Dyrhaug.