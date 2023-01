Positiv coronatest: – Sykt kjipt å bli smittet nå

Kombinertutøver Kasper Moen Flatla går glipp av verdenscupkonkurransene i estiske Otepää til helgen som følge av en positiv coronatest.

UFLAKS: Kombinertløper Kasper Moen Flatla mister verdenscupen i Otepää.

NTB, VG

Moen Flatla er en av dem som ikke har fått klarsignal til VM i Planica sent i februar. Konkurransene i Otepää var viktig for ham for å ha en sjanse til å ta en av restplassene, men etter å ha pådratt seg coronasmitte reiser han hjem igjen.

– Sykt kjipt å bli smittet nå som jeg fikk sjansen i verdenscup igjen og føler at jeg er i bra form. Det har ikke akkurat vært en sesong med masse flyt, så det er en stor nedtur å ikke få muligheten til å vise seg fram og kjempe om de ledige plassene til VM og framtidige verdenscupkonkurranser, sier Moen Flatla i en pressemelding.

Han legger til at formen er god og håper å være tilbake i trening snarlig.

– Fryktelig synd for Kasper som mistet én konkurranse på Lillehammer på grunn av hoppdressen og som igjen går glipp av en mulighet. Han har hoppet bra og er med i kampen om VM-plass. Viktigst nå er å komme seg hjem og bli klar igjen når neste sjanse dukker opp, sier sportssjef Ivar Stuan.

Landslagstrener Jan Schmid sier at alle andre på laget er friske og at de lever under et strengt smittevernregime. (NTB)