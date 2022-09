Haaland svarte om City-eierne: – Jeg synes det blir litt for drøye ord der

ULLEVAAL STADION (VG) Manchester City-stjernen Erling Braut Haaland (22) fikk spørsmål om klubbens omstridte eiere.

NRKs reporter stilte følgende spørsmål til Haaland på en pressekonferanse onsdag:

– Eierne i Manchester City beskyldes for massive menneskerettighetsbrudd. Du spiller nå for City. Hva tenker du om eierne i klubben du representerer?

– Jeg har aldri møtt dem, så jeg kjenner de ikke sånn. Det er ganske kraftige beskyldninger du kommer mot dem der. Når du sier det på den måten, kan jeg ikke annet enn å ikke si så mye om det. Jeg synes det blir litt for drøye ord der, svarer Haaland.

NRK stilte et nytt spørsmål om at eierne beskyldes for å drive sportsvasking og at Haaland-kjøpet var en del om av agendaen om sportsvasking

– Jeg har vært City-fan hele livet. Faren min har spilt der. Jeg har scoret 14 mål og fått en grei start på sesongen. Det er det sportslige jeg tenker på. Nok en gang gjorde jeg et godt klubbvalg med tanke på trener, spillere og ditt-en og datt-en. Jeg har vært City-fan og det er slik det bare har vært. Når jeg gikk til City er det for å utvikle meg mest mulig på en positiv måte, sier Haaland.

Haaland har fått en drømmestart i Manchester City med 14 mål på 11 kamper. For Norge står spissen med 20 mål på 21 kamper.

Gruppeleder Norge møter Slovenia borte lørdag og Serbia hjemme neste tirsdag i de to siste Nations League-kampene.

Fakta Erling Braut Haaland * Alder: 22 år (født 21. juli 2000 i Leeds) * Klubb: Manchester City * Tidligere klubber: Bryne, Molde, Salzburg og Borussia Dortmund * A-landskamper/mål: 21/20 * Kamper/mål for Manchester City: 11/14 * Kamper/mål for Dortmund: 89/86 Les mer