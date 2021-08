Pappa Mol om nedturene: – De må innse hvor gode de er

TOKYO (VG) Etter tre år med overlegenhet og 16 turneringsseire er Anders Mol (24) og Christian Sørum (25) inne i en litt svakere periode.

FAVORITTER: Anders Mol og Christian Sørum under OL-kampen mot Lesjukov/Semenov. Foto: Heiko Junge / NTB

– Vi må diskutere litt nå og høre hvilke følelser de sitter med. For vi må inn og yte absolutt på vårt beste i utslagsrundene, sier far og trener Kåre Mol til VG etter tap i siste gruppespillskamp i OL her i Tokyo.

De siste tre årene har Anders Mol og Christian Sørum vært verdens soleklart beste sandvolleyballpar. De har svimlende 16 turneringsseire under samme periode. Dermed må de tåle å være gullfavoritter i OL.

Men i sommer har duoen for første gang på lenge ikke vært helt i flytsonen. I de siste tre turneringene før lekene maktet de ikke spille seg til semifinaler.

Etter seier i to av tre OL-kamper hittil er de klare for åttedelsfinale. De møter nederlandske Alexander Brouwer og Robert Meeuwser søndag klokken 15, en kamp som kun sendes på Discovery +.

– Må se seg selv

Nå er trener Kåre Mols plan at duoen skal finne tilbake til storformen.

– Det er litt komplekst. Når du ikke vinner turneringer, får du ikke den samme tryggheten. Selv om vi har 16 turneringsseire de siste tre årene, tror jeg er det er vanskelig for dem å se seg selv, sier han og fortsetter:

– De må innse hvor gode de er. De tenker bare at de er Anders og Christian og tenker «Hva? Har vi vunnet 16 turneringer?». Så de tar ikke helt innover seg den selvtilliten der. Men vi skal ta noen runder på det og se om vi kan kvesse klørne og får dem til å være så skarpe som de kan akkurat nå.

Mol og Sørum har fått noen fridager siden forrige kamp torsdag kveld.

– Alt å tape

Anders Mol synes det er vanskelig å svare på hvorfor de ikke er helt i flytsonen om dagen.

– Jeg skulle ønske jeg visste svaret på det. Det er ikke så lett. Vi må krige oss tilbake til der vi var. Alle vi møter har lyst til å slå oss, og alle er ute etter å ta oss. Da spiller alle bra mot oss, for de har alt å vinne. Vi har på en måte alt å tape fordi vi er favoritter, sier Mol.

Han fortsetter:

– Vi må krige oss tilbake og finne flyt. Det er det vi gjør nå. Jeg føler det var litt bedre i dag enn det var forrige kamp, så det er håp. Men det er krevende å spille i sanda her.

TAP: Anders Mol og Christian Sørum tapte for Lesjukov/Semenov. Foto: Heiko Junge / NTB

