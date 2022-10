Haaland & co. tar kraftig innpå Spania: Norges verdi har økt formidabelt

Det norske landslaget trøbler fortsatt i de avgjørende kampene. Men den anslåtte verdien på de norske spillerne har mer enn fordoblet seg de siste tre årene.

HØYEST VERDI: Erling Braut Haaland og lagkompis Rodri kan møtes i EM-kvaliken. De to Manchester City-spillerne har anslått høyest verdi i Norge og Spanias startoppstilling i siste kamp.

Spania blir nok en gang favoritt i Norges gruppe i EM-kvalifiseringen. Søndagens trekning ga også Skottland, Georgia og Kypros som motstandere i kampen om to plasser i EM-sluttspillet i 2024.

Kampene blir spilt neste år.

Foran kampen mot Spania i 2019 anslo VG verdien på de to startoppstillingen. Det endte med en knusende spansk seier på papiret.

Det spanske lagets verdi ble anslått til fire milliarder kroner mer enn det norske. Ute på landskamparenaen var forskjellen nesten visket bort denne oktoberkvelden - Joshua King utlignet til 1–1 på overtid.

Men i kvalifiseringen gikk det som det pleier: Spania spilte EM - Norge måtte holde seg hjemme.

VG har nå gjort den samme øvelsen med Norges og Spania startlag i avslutningskampen av Nations League i september. Norge tapte 0–2 for Serbia hjemme og Spania slo Portugal 1–0 på bortebane.

Verdien på spillerne er satt ut fra verdien på de to landslagenes spillere på nettstedene til CIES Football Observatory og Transfermarkt.

Fakta Slik kom vi frem til summene VG har brukt nettsiden Football-Observatory , tilhørende CIES (Internasjonalt senter for sportsstudier), og Transfermarkt for å komme frem til summene på de norske og spanske landslagsspillerne. Vi har regnet ut og brukt gjennomsnittet mellom dem.

Ikke alle spillere er prissatt hos CIES. Da har vi kun brukt anslaget til Transfermarkt.

VG gjør oppmerksom på at prissettingen ikke nødvendigvis ville samsvart med en reell overgangssum om en av spillerne hadde blitt solgt. Poenget er å gi et totalbilde. Alle enkeltsummene er nødvendigvis ikke riktige.

Originalprisene er oppgitt i euro, og VG har brukt gjeldene valutakurs på 10,45 norske kroner for en euro. Vi har for enkelthets skyld rundet av summene. Les mer

Nå har den anslåtte verdien på spillerne til Norge og Spania minsket betraktelig.

Avstanden er nå snaue 1,5 milliarder kroner - selvsagt mest på grunn av Erling Braut Haaland.

CIES Football Observatory mener at salgsverdien hans er bortimot 1,9 milliarder kroner etter 20 mål på bare 13 kamper for Manchester City, mens Transfermarkt holder seg på godt i overkant av 1,5 milliarder kroner for den alltid målsugne jærbuen.

PRISØKNING: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard er mye av årsaken til den økte verdien av det norske landslaget foran EM-kvaliken.

VG har regnet middelverdien av disse to enorme summene, rundet av og anslår Braut Haalands verdi til 1,725 millioner kroner. Vi gjør oppmerksom på at dette er rent estimat og en sum vi på ingen måte er sikre på at ville bli forhandlingsresultatet i et salg av verdens for tiden heteste fotballspiller.

Men Haaland er utvilsomt klart mest verdt. Fulgt av lagkompisen Rodri i City, Barcelonas angrepsspiller Ferran Torres og Martin Ødegaard.

Arsenal-kapteinen, som hadde en assist da Liverpool ble slått 3–2 søndag, har i følge vår beregning økt sin verdi med 180 millioner kroner siden han var Real Sociedad-spiller i 2019.

Se den lekre assisten til Ødegaard mot Liverpool:

Erling Braut Haaland verdi ble ikke vurdert av VG for tre år siden. Han var ikke en del av troppen som møtte Spania.

Norges totale verdi ble vurdert til 1225 millioner kroner i 2019. Nå har den økt med formidable to milliarder kroner ifølge vårt regnestykke.

NORGES VERDI: 3,231 MILLIARDER

Ørjan Nyland (RB Leipzig) 6 millioner.

Julian Ryerson (Union Berlin) 60 millioner.

Andreas Hanche-Olsen (Gent) 40 millioner.

Leo Østigård (Napoli) 105 millioner.

Birger Meling (Rennes) 75 millioner

Martin Ødegaard (Arsenal) 630 millioner

Fredrik Aursnes (Benfica) 125 millioner

Sander Berge (Sheffield U.) 165 millioner

Alexander Sørloth (Real Sociedad) 185 millioner

Erling Braut Haaland (Manchester City) 1725 millioner

Mohamed Elyounoussi (Southampton) 115 millioner

SPANIAS VERDI: 4,720 MILLIARDER

Unai Simon (Athletic Bilbao) 390 millioner

Dani Carvajal (Real Madrid) 355 millioner

Hugo Guillamon (Valencia) 260 millioner

Pau Torres (Villareal) 520 millioner

Jose Gaya (Valencia) 220 millioner

Koke (Atletico Madrid) 210 millioner

Rodri (Manchester City) 1050 millioner

Carlos Soler (PSG) 420 millioner

Pablo Sarabia (PSG) 195 millioner

Alvaro Morata (Atletico Madrid) 315 millioner

Ferran Torres (Barcelona) 785 millioner