Halfvarsson raste mot juryen etter disk: – For meg er de bare idioter

RUKA/OSLO (VG) Calle Halfvarsson (33) trodde han hadde tatt en pallplass og sikret en enorm både svensk og personlig triumf. Men så kom beskjeden om at han var diskvalifisert. Det fikk ham til å rase.

– Jeg er skuffet. Det er dårlig, sier han til VG i en svært kort kommentar om juryens avgjørelse.

Overfor svenske Expressen er han imidlertid knallhard i sin vurdering av juryen. Han mener diskusjonene i juryrommet ikke var veldig trivelige.

– De stod mest og gliste og var fornøyde med beslutningen sin, sier Halfvarsson.

Han ble deretter spurt hva han kjente da.

– Man er allerede så skuffet at jeg driter i hvordan de oppfører seg. For meg er de bare idioter. De vil vel heller ha en italiener på pallen fordi de synes vi svensker og nordmenn ødelegger sporten, sier han.

Overfor Aftonbladet kaller han juryen for «klovner».

TRODDE PÅ OPPTUR: Calle Halfvarsson går i mål til det han tror er en tredjeplass under 20 kilometer jaktstart i finske Ruka.

Den dramatiske beskjeden kom kort tid etter målgang på den 20 kilometer lange jaktstarten i Ruka søndag.

Diskvalifiseringen skyldes at Halfvarsson gikk utenfor løypemarkeringene i den siste motbakken før oppløpet inne på skistadion.

Han skulle egentlig smilt gjennom pressesonen, slik Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg gjorde etter at de sikret dobbelt norsk søndag. Det ble noe helt annet.

I stedet rykket italienske Federico Pellegrino opp på pallplassen. Han hadde et annet syn på hele hendelsen enn sin rival.

– Calle burde funnet et annet sted å gå. Jeg så det og synes avgjørelsen var rettferdig. Jeg har blitt disket for det samme flere ganger, sier han til VG.

Klæbo har følgende melding når han får høre den nedslående Halfvarsson-nyheten:

– Jeg synes synd på Calle, jeg hadde unnet ham å komme på pallen. Det virker som han er godt i gang igjen, kjedelig at han skal ryke på det, sier Klæbo til VG.

ITALIENER RYKKET OPP: Federico Pellegrino tok plass ved siden av Johannes Høsflot Klæbo og Pål Golberg da premiene skulle deles ut seiersbildene ble tatt i finske Ruka søndag.

– Forstår at Calle er frustrert

Renndirektør Michael Lamplot forklarer diskingen slik overfor VG.

Vi informerte lagene og har minnet dem på om at de ikke skal krysse grensene vi har satt opp. I den siste bakken hadde Calle skien utenfor, som ikke er lov og han dro nytte av det.

– Calle kaller dere idioter og sier dere ville ha italieneren på pallen, hva sier du til det?

– Jeg vil ikke kommentere det. Jeg forstår at Calle er frustrert, men dere skal vite at det ikke er gøy for noen i juryen å legge inn sanksjoner og spesielt ikke diske noen. Men vi må følge reglene.

– Han er forbannet

Sveriges landslagssjef, Anders Byström, sier til VG at de «så klart ikke er enige» med hvordan de som bestemmer har vurdert saken.

– Juryen sier han går utenfor banemarkeringene. Men det gjør han med halve kroppen og den ene skien. Men han tjener ingenting på det. Det kjennes veldig urettferdig at han diskes på det, sier han.

Han viser blant annet til en situasjon der Petter Northug gjorde en lignende manøver da den tidligere skikongen var aktiv. Da fikk Northug, ifølge Byström, bare gult kort og ingen diskvalifikasjon. Nå føles alt bare tungt, sier han.

SVENSK LANDSLAGSSJEF: Anders Byström, her fra da han var trener for det norske rekruttlandslaget i langrenn.

Byström forteller at de har lagt inn en protest på avgjørelsen. Den har de allerede fått avvist av juryen. Nå kan de anke saken. Men det går trolig ikke så langt. Det er en lengre prosess som krever både økonomi og tidsbruk.

– Man skal følge reglene, helt klart, men jeg tror ingen hadde protestert om han hadde fått OK på det han gjør der. Det finnes jo masse plass å gå, egentlig, sier Byström og sier følgende hvordan hovedpersonen selv har det:

– Calle er forbannet. Men han gjorde et fantastisk løp, det skal vi ikke glemme, sier han.