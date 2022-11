Karlsson-rykk satte lagvenninnen på plass: – Det er Johaug-nivå

RUKA/OSLO (VG) Ebba Andersson og Frida Karlsson var overhodet ikke interessert i å gjøre søndagens 20 kilometer jaktstart spennende. De satte en voldsom fart fra start og gjorde opp om seieren seg imellom.

Den duellen var det Karlsson som gikk seirende ut av etter et tidlig rykk på den siste runden. Hun parkerte rett og slett Andersson i en av bakkene.

Rykket var så imponerende at det som i utgangspunktet var «dødt løp» mellom de to plutselig var blitt en luke på 18 sekunder.

– Det er Therese Johaug-nivå på Frida Karlsson i Ruka nå, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn om den prestasjonen.

– De var suverene og løste dette på en suveren måte. Vi så at de jobbet bra sammen, sier Viaplay-ekspert Vidar Løfshus om den svenske duoen.

FULGTE HVERANDRE LENGE: Frida Karlsson og Ebba Andersson, her underveis på søndagens jaktstart i Ruka.

Karlsson gikk upresset inn på stadion i Ruka og tok seieren på imponerende vis over halvminuttet foran Andersson.

Bak Andersson igjen spurtet Tiril Udnes Weng inn til en solid tredjeplass like foran Heidi Weng og Silje Theodorsen på fjerde- og femteplass.

Det var et spenningsmoment før dagens renn om en forfølgergruppe, bestående av Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng, ville forsøke å hente den svenske stjerneduoen underveis.

Basert på lørdagens 10 kilometer klassisk-resultater gikk den «blågule» duoen nemlig ut først.

Men den lille spenningen forsvant mer og mer for hvert eneste passeringspunkt.

Det gikk rett og slett for fort med Andersson og Karlsson.

De 13–20 sekundene som skilte ned til tyske Katharina Henning, Anne Kjersti Kalvå, Krista Pärmäkoski og Heidi Weng fra start var bare blitt mye mer. Forfølgergruppen var over halvminuttet bak etter snaue fem kilometer.

Overrasket ekspert

Men det gikk såpass sakte med Kalvå og Weng & co. at de fikk selskap av Tiril Udnes Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Silje Theodorsen.

Men de slapp også opp en rekke gode spurtere, som Jessica Diggins og svenske Maja Dahlqvist. Det skjønte ikke Viaplay-ekspert Niklas Dyrhaug mye av.

– Jeg er overrasket over at gruppen med de norske damene slapp de inn på seg når de kunne holdt litt høyere marsjfart selv, sa han under kanalens sending.

Den sene farten blant forfølgerne sørget i hvert fall for at seierskampen handlet om Andersson og Karlsson.

Det var lenge jevnt. Men så viste Karlsson enorm styrke og satte lagvenninnen på plass.