Frekt svar på Johaug-sammenligning: – Tror vi heller skal kalle det Karlsson-nivå

RUKA/OSLO (VG) Frida Karlsson viste et monster-rykk i kampen om seieren mot Ebba Andersson. Tiril Udnes Weng kapret tredjeplassen, mens Anne Kjersti Kalvå angret på egen taktikk.

Den duellen var det Karlsson som gikk seirende ut av etter et tidlig rykk på den siste runden. Hun parkerte rett og slett Andersson i en av bakkene.

Den svenske langrennsyndlingen fikk en luke på 18 sekunder. Til mål skilte det til slutt et halvminutt mellom de to. De svenskene har vunnet dobbelt på alle tre distansene i Ruka denne helgen.

– Det er Therese Johaug-nivå på Frida Karlsson i Ruka, sier NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

– Det er kult. Kanskje det er det. Men hun er jo ikke her og vi får ikke testet oss mot hverandre, sier Frida Karlsson da VG konfronterer hun med utsagnet.

FULGTE HVERANDRE LENGE: Frida Karlsson og Ebba Andersson, her underveis på søndagens jaktstart i Ruka.

Sveriges sprintstjerne Maja Dahlqvist var ikke akkurat på linje med Bjørn:

– Jeg tror vi heller skal kalle det Frida Karlsson-nivå, svarer Dahlqvist kontant.

TV 2-ekspert og tidligere ski- og «rykke»-konge Petter Northug uttalte seg til svenske Expressen om Karlssons prestasjon.

– Vi vet at Therese i sine beste dager har kapasitet til å gå like fort, men det rykket som Frida gjør det hadde hun aldri, sier han til avisen.

– Hadde is i magen

Karlsson mener hun var meget pigg da hun serverte rykket. «Det var bare å kjøre på», sier hun til VG.

Ebba Andersson var ingen slagen kvinne etter duellen med Karlsson.

– Jeg kjente at hun var den sterkeste av oss i dag, sier hun til VG.

Bak Andersson igjen spurtet Tiril Udnes Weng inn til en solid tredjeplass like foran Heidi Weng og Silje Theodorsen på fjerde- og femteplass.

– Jeg er kjempefornøyd med plasseringen og helgen, sier Heidi Weng til VG.

– Jeg skulle gjerne vært like pigg som jeg har vært her før. Jeg prøvde en runde og hadde ikke en sjanse til å være på hugget hele veien. Da ble avstanden opp stor. Men det var gøy at det var Tiril som ble nummer tre, sier hun.

Det var et spenningsmoment før dagens renn om en forfølgergruppe, bestående av Anne Kjersti Kalvå og Heidi Weng, ville forsøke å hente den svenske stjerneduoen underveis.

Basert på lørdagens 10 kilometer klassisk-resultater gikk den «blågule» duoen nemlig ut først.

Men den lille spenningen forsvant mer og mer for hvert eneste passeringspunkt.

Det gikk rett og slett for fort med Andersson og Karlsson.

De 13–20 sekundene som skilte ned til tyske Katharina Henning, Anne Kjersti Kalvå, Krista Pärmäkoski og Heidi Weng fra start var bare blitt mye mer.

Kalvå angret

Det gikk faktisk såpass sakte med Kalvå og Weng & co. at de fikk selskap av Tiril Udnes Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Silje Theodorsen.

Men de slapp også opp en rekke gode spurtere, som Jessica Diggins og svenske Maja Dahlqvist.

– De kunne gjort et forsøk på å jobbe tøffere fra start, mener Viaplay-ekspert Martin Johnsrud Sundby, som viser til at det egentlig bare ble et «lureløp» mellom utøverne bak.

– Skal jeg være superkritisk så gjør de det vel tidlig i løpet og gir det ikke en ordentlig sjanse. Men det virker som de anser Frida og Ebba som for sterke. Det tror jeg ikke helt stemte om de hadde gitt det et forsøk fra start.

Kalvå innrømmer etter rennet at hun skulle gjort ting annerledes.

– Jeg angrer på at jeg ikke prøvde å følge svenskene ettersom jeg ikke klarte å kjempe om tredjeplassen, sier hun til VG i etterpåklokskapens lys.

Hun understreker at det er mye å ta inn ti sekunder på «to veldig gode skiløpere».

– Men jeg var kanskje for defensiv. Det var en vanskelig vurdering, men det ble løsningen i dag, sier hun åpenbart skuffet.