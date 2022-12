Federer hedret med sveitsisk ærespris

Tennislegenden Roger Federer ble søndag tildelt den gjeveste hedersprisen innen idrett i Sveits.

HEDRES: Roger Federer.

NTB, VG

Idrettsminister Viola Amherd delte ut æresprisen til tennispensjonisten, som dukket opp som overraskelsesgjest under den sveitsiske idrettsgallaen.

For Federer var det hans første offentlige opptredenen i hjemlandet siden han annonserte slutten på karrieren i september.

41-åringen mottok æresprisen, som kun gis til personer som har gjort en spesiell innsats for sveitsisk idrett, av forbundsrådet og Amherd. Mellom 2003 og 2017 fikk Federer prisen som årets sveitsiske idrettsutøver sju ganger. Det er fler enn noen andre før han.

Æresprisen ble delt ut for første gang på 13 år. Federer gikk dermed inn i et svært eksklusivt selskap med friidrettslegende Res Brügger (2001), den tidligere landeveissyklisten Ferdi Kübler (2003), Formel 1-profil Peter Sauber (2005), tidligere spesialrådgiver for idrett for utvikling og fred i FN Adolf Ogi (2007) og fotballandslaget som vant U17-VM (2009).

Federer regnes som en av tidenes beste tennisspillere. Sveitseren avsluttet karrieren med 20 Grand-Slam-titler, hvor han vant sin siste i Australian Open i 2018.