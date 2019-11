Vil utestenge Russland fra all idrett i fire år: – Skikkelig rabalder

Et utvalg nedsatt av Verdens antidopingbyrå (WADA) foreslår at Russland utestenges fra all idrett i fire år for brudd på dopingreglementet.

Russisk idrett og Russland idrettsminister Pavel Kolobkov er i hardt vær for tiden. Pavel Golovkin / AP / NTB scanpix.

Utvalget som er ledet av briten Jonathan Taylor, mener at Russland har neglisjert dopingreglementet over år. Det var The New York Times som først skrev om saken, og kort tid bekreftet WADA opplysningene i en pressemelding.

Det nevnte utvalget har over flere år arbeidet med å komme til bunns i russernes bruk av doping og forsøkene på å skjule dopingen for omverden.

Utvalget mener at Russland har manipulert datamateriale som de har gitt fra seg. Hele denne saken baserer seg på rapporten om statsstyrt doping som ble offentliggjort i 2015.

Utvalget har kommet med sin innstilling, og nå er det opp til WADAs styre å ta den endelige beslutningen på hva som skal skje med russisk idrett på styremøtet i Paris 9. desember.

WADA-sjef Craig Reedie og resten av styret skal i desember ta stilling til om Russland skal utestenges. Jean-Christophe Bott / Keystone via AP / NTB scanpix

Spår bråk på bakrommet

TV 2s antidopingekspert Mads Kaggestad spår to hektiske uker før Russland-skjebnen skal avgjøres. Han tror det blir mye dragkamp og møtevirksomhet på bakrommet.

– Jeg tipper det blir et skikkelig rabalder og nok en smørje. Det er en voldsom maktkamp mellom WADA og IOC (Den internasjonale olympiske komité). Vi vet jo at IOC er under ganske sterk påvirkning fra Russland. Det er ikke så rart, for vi snakker om et svært sponsor- og TV-marked som er attraktivt for IOCs samarbeidspartnere, sier Kaggestad.

IOC har halvparten av medlemmene i WADA-styret. Den andre halvdelen er representanter fra myndighetshold.

– Markedsverdi skal ikke være med å påvirke en beslutning om svindel og bedrag som undergraver idretten. Det blir så mange ting som spiller inn, og det viser bare hvor feil hele systemet er, mener Kaggestad.

– En godt begrunnet anbefaling

Han slår igjen et slag for å gjøre WADA helt uavhengig. Det var også en av kampsakene Linda Hofstad Helleland hadde da hun kjempet om å bli antidopingbyråets neste president.

– Jeg har i minst ti år sagt at det er feil at IOC er med på å påvirke WADA. Nå er det en stor sammenblanding av interesser, sier Mads Kaggestad.

TV 2s antidopingekspert Mads Kaggestad spår to hektiske uker før Russland-skjebnen skal avgjøres. Terje Pedersen / NTB scanpix

Anders Solheim, daglig leder i Antidoping Norge, har større tiltro til at WADA-utvalgets innstilling vil bli fulgt opp.

– For meg virker det å være en godt begrunnet anbefaling, og derfor er det gode grunner til å følge den. Alternativt må man kunne forvente at det kommer opp et annet faktum og gode grunner til at man ikke skal vedta anbefalingen. Slik det fremstår nå, ser det usannsynlig ut, sier Solheim på telefon fra Kenya.

Slik han leser mandagens pressemelding fra WADA, mener han en russisk utestengelse på fire år vil være «en passende reaksjon».

– Rapporten viser til omfattende juks gjennom lang tid. Det overordnende spørsmålet er hva slags internasjonal idrett vil vi ha? Skal idretten ha troverdighet, må det være konsekvenser for systematisk juks over tid, mener Solheim.

Anders Solheim i Antidoping Norge mener det skal mye til for at WADA-styret ikke følger innstillingen om å utestenge Russland fra all idrett i fire år. Morten Uglum, Aftenposten

Nøytralt flagg

Hvis utvalgets innstilling følges, vil Russland blant annet ikke kunne stille som egen nasjon under de kommende sommerlekene i Tokyo i 2020 og heller ikke i vinter-OL i Beijing i 2022. De mener at Russland må utestenges fra alle arrangement som har ratifisert WADA-koden, inkludert for eksempel VM i fotball i Qatar i 2022.

I stedet kan enkelte russiske utøvere stille i internasjonale mesterskap under nøytralt flagg, slik det ble praktisert under vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea i 2018.

Hvis Russland blir suspendert kan de heller ikke selv arrangere internasjonale mesterskap i fireårsperioden. Offisielle russiske representanter vil ikke være velkomne i internasjonale mesterskap og konkurranser utenfor landets grenser.

– Dette vil kanskje være det som gjør at russiske ledere tar tak og gjør landets idrett troverdig. Det har bare vært løgn på løgn. Er du ikke WADA-godkjent, skal du heller ikke få lov til å delta på idrettsarenaen, sier Mads Kaggestad.

I søkelyset

Russland har lenge vært i søkelyset fordi man mener at landets antidopingbyrå (RUSADA) har fusket med utøveres prøveresultater.

WADA har bedt om at disse prøvene ble utlevert, men i september kom det frem at prøvene var manipulerte før de ble avlevert.

Det er derfor landet kan stå foran en historisk hard straff.