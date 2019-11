Storavis: Vil utestenge Russland fra all idrett i fire år

Et utvalg nedsatt av Verdens antidopingbyrå ( WADA) foreslår at Russland utestenges fra all idrett i fire år for brudd på dopingreglementet.

Russisk idrett og Russland idrettsminister Pavel Kolobkov er i hardt vær for tiden. Pavel Golovkin / AP / NTB scanpix.

NTB

Utvalget ledet av briten Jonathan Taylor mener at Russland har neglisjert dopingreglementet over år, skriver The New York Times.

Det nevnte utvalget har over flere år arbeidet med å komme til bunns i russernes bruk av doping og forsøkene på å skjule dopingen for omverden.

Utvalget mener at Russland har manipulert datamateriale som de har gitt fra seg. Hele denne saken baserer seg på rapporten om statsstyrt doping som ble offentliggjort i 2015.

Utvalget har kommet med sin innstilling, og nå er det opp til WADAs styre å ta den endelige beslutningen på hva som skal skje med russisk idrett på styremøtet i Paris 9. desember.

Hvis utvalgets innstilling følges, vil Russland blant annet ikke kunne stille som egen nasjon under de kommende sommerlekene i Tokyo i 2020 og heller ikke i vinter-OL i Beijing i 2022.

De mener at Russland må utestenges fra alle arrangement som har ratifisert WADA-koden, inkludert for eksempel VM i fotball i Qatar i 2022.

I stedet kan enkelte russiske utøvere stille i internasjonale mesterskap under nøytralt flagg, slik det ble praktisert under vinter-OL i Pyeongchang i Sør-Korea i 2018.