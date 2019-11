Eliteserien direkte: Ellevilt drama i bunnen - kun seier er godt nok

Ranheim har vært det klart beste laget, og det vil nok irritere trener Svein Maalen at laget ikke går til pausen med ledelse.

Corneren er for lang, og Ranheim kan kontre. Kontringen stoppes effektivt av Kind Mikalsen, som pådrar seg gult kort i samme slengen.

Øveraas selger seg billig ute på LSKs venstre kant, og bortelaget kan kontre. Kvande rydder opp like utenfor egen 16-meter.

Erlien taper løpsduellen med Rafn, og får et fortjent gult kort.

Hjørnespark til Ranheim. Igjen tårner Ranheim høyest på corneren. Igjen reddes Lillestrøm av en spiller på streken som header ballen unna. Solbakken banker returen høyt over.

Igjen vinner Bakenga igjen ballen høyt i banen. Ikke første gang. Medspillerne mister ballen igjen like raskt.

Ranheim er i ferd med å feste et slags grep om kampen nå. Lillestrøm synker stadig lavere i sin 4-5-1-formasjon.

Det er et sted mellom 50 og 100 kanarifans som har tatt turen fra Romerike til Tryggvasons rike. De hoier og skriker i borteseksjonen.

Bakenga jobber til seg ballen innenfor 16-meteren. Tar med oppasseren sin på en liten løpetur, og finner nok rom til å legge inn langs bakken. Solbakken tror han har medspillere bak seg, og hopper over ballen. Men der er bare kanarigule Lillestrøm-spillere.

Før kampen ble Ranheims Øyvind Storflor hedret. 39-åringen har bestemt seg for å legge fotballstøvlene på hylla etter sesongen. Passende nok vil kampen mot Rosenborg, ev av hans tidligere klubber, bli hans siste. Storflor starter på benken i dag.

Lillestrøm med kampens første forsiktige angrep på venstre kant. Etter flere innkast på rappen, ender «angrepet» med et innlegg som er så langt bak mål, at den matchballen må regnes som tapt.

Det er kaldt i fjæra i dag. Termometeret viser to plussgrader. Det er heldigvis oppholdsvær, og vinden som ofte kommer snikende inn fra Trondheimsfjorden glimrer heldigvis med sitt fravær.

- Vi har snakket sammen i garderoben om at vi må tørre å slippe oss løs, spille vårt eget spill, og gjøre det vi er gode på, sier Ranheims assistenttrener Ståle Bratseth til ranheimfotball.no før kampen.

Begge lagene er i dårlig form. Lillestrøm har ikke vunnet i Eliteserien siden 25. august mot Haugesund, og har siden det spilt ni kamper uten seier. Fire av dem har endt uavgjort, mens fem har endt med tap. Ranheim har én seier, to uavgjort og seks tap på sine siste ni seriekamper.

