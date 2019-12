Brann og Viking med tilskuerøkning

Rosenborg tapte nesten en firedel av tilskuerne i 2019 sammenlignet med året før. I Bergen og Stavanger kommer det imidlertid langt flere på fotballkampene.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 40 minutter siden

Brann har opplevd en tilskuerøkning fra i fjor. Marit Hommedal / NTB scanpix

NTB

Rosenborg har fortsatt suverent flest tilskuere på sine hjemmekamper på Lerkendal. Men når sesongen oppsummeres, må klubbledelsen konstatere at gjennomsnittet sank fra 16.000 i 2018 til 12.700 i 2019.

Det representerer en nedgang på nesten 23 prosent.

For de to klubbene bak Rosenborg på tilskuertoppen er situasjonen mye lysere. Brann og Viking opplevde at henholdsvis 6 og 10 prosent flere møtte opp på hjemmekampene i år enn i fjor. Det hører med til historien at Viking i fjor spilte i 1. divisjon, mens Brann hadde lavere kapasitet på grunn av bygging av ny tribune.

Brann hadde et snitt på drøyt 11.000 betalende tilskuere i år, mens Viking nådde 8661, viser tall fra Norsk Toppfotball.

Totalt hadde de 16 eliteseriearenaene 1,4 millioner mennesker innenfor portene i 2019-sesongen, noe som er nedgang på 1,5 prosent. Snittet for alle kampene var på 5777.

Mens tilskuersituasjonen i Eliteserien er relativt stabil, er bildet atskillig mørkere for lagene i 1. divisjon. Der var nedgangen på 12 prosent sammenlignet med 2018-sesongen.

Start hadde flest hjemmetilskuere med 5200 i gjennomsnitt. I motsatt ende var det bare 174 som tok bryet med å møte opp på Tromsdalens hjemmekamper.