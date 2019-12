Her er duellen de to klubbene egentlig ikke har råd til å tape

Lillestrøm mot Start over to kamper. Vinneren får spille eliteserie neste år. Dette står på spill.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Tom Nordlie og Joey Hardarson trener to lag med enorme forventninger på seg. Foto: NTB scanpix

Gule og svarte drakter. Stolt fotballhistorie. Trofaste fans. Arenaer med plass til over 10.000 tilskuere. Mest sannsynlig økonomisk underskudd 2019. Og to byer som forventer at laget deres spiller i Norges øverste divisjon.

Likhetene er mange mellom de to kvalikmotstanderne.

Lørdag spilles den første kampen på Sør Arena, mens alt skal avgjøres på Åråsen onsdag.

Sjeldent har et kvalikoppgjør betydd mer for begge lag enn det som er tilfellet i oppgjøret mellom Lillestrøm og Start.

Dette er grunnene:

Kan det bli et nytt FFK eller Bryne?

For et lag som har vært i toppen av norsk fotball siden 1975, sier det seg selv at et nedrykk til 1. divisjon ville vært dårlig nytt. Både for byen og klubben Lillestrøm. Å være et eliteserielag er en del av identiteten til hele byen. Mange av dagens LSK-supportere har faktisk ikke opplevd noe annet enn eliteseriekamper på Åråsen.

Man har riktignok sett eksempler på at store norske klubber har rykket ned i 1. divisjon etter å ha slitt i flere sesonger. For så å rykke rett opp igjen med en helt ny giv. Senest ved Viking, som søndag spiller cupfinale.

Frode Kippe har spilt 20 sesonger i Lillestrøm. Aldri før har han vært med på å rykke ned med klubben. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Men det finnes også nok av eksempler på det motsatte: Lyn, Fredrikstad, Bryne og HamKam er lag mange forbinder med toppfotball. For noen av dem er veien tilbake dit fortsatt lang. Flere spår at det er blant disse Lillestrøm kommer til å havne hvis de rykker ned nå.

Les også Ekspertene om kvalikdramaet: – Fiasko hvis ikke Start rykker opp

En viktig faktor: Økonomien

En av hovedgrunnene til det handler om økonomi. I februar kommer LSK til å presentere et underskudd for 2019. Etter det Aftenposten erfarer skal det ikke være dramatiske summer det er snakk om. Og fortsatt jobbes det med å få inn noen millioner på salg av Ifeanyi Mathew.

Likevel tror de som kjenner klubben godt, at 2020 blir et like vanskelig økonomisk år for Lillestrøm. Uansett om de spiller i Eliteserien eller 1. divisjon.

Skulle det da ende med nedrykk til 1. divisjon, er det lite som tyder på at de får rom til å gjøre som Brann og Viking. Vestlandslagene beholdt nøkkelspillere og fikk også styrket stallen for å rykke direkte opp.

I en tøff 1. divisjon kan det vise seg å bli forskjellen på opprykk på første forsøk eller starten på en ny historie om et storlag som blir liggende nede.

Forventningene til Sørlandets flaggskip

Start har i motsetning til Lillestrøm ikke gjort det til vane å være lange perioder i Eliteserien. Faktisk tvert imot.

Kristiansand-laget har vært et jojolag de siste 20 årene. Å spille i 1. divisjon er blitt en vanesak for sørlendingene.

Men hver gang snakkes det om det samme: Start er for store til å spille i 1. divisjon.

Tilskuerantallet på Sør Arena er langt unna det det kan være. Et opprykk og stabilisering i Eliteserien kan gjøre noe med det. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Grunnen til at forventningene er så store i Kristiansand er sammensatt:

Start skal være hele Sørlandets flaggskip. Mellom Odd (Skien) i øst til Viking (Stavanger) i vest er det Start som skal være det naturlige valget for spillere.

Sør Arena er Norges sjette største stadion og er ikke i nærheten av å bli fylt opp i 1. divisjon.

Et budsjett som tilsier at de skal være et lag på øvre halvdel i Eliteserien.

Spesielt de siste årene er det de økonomiske musklene som har skapt forventningene. I 2017 tok investorgruppen «Start en Drøm» over på eiersiden og spyttet inn penger som skulle sende Start tilbake til toppen av norsk fotball.

Les også Landslagstreneren tar selvkritikk: – Det er mitt ansvar

Satsing som koster skjorta

Start-prosjektet har gått trått så langt. Laget rykket opp i 2017 og satset stort på å etablere seg i Eliteserien i 2018. Det endte med nytt nedrykk. Denne sesongen var de ikke i nærheten av hverken Ålesund eller Sandefjord som rykket rett opp.

Mads Nesset (fra venstre), Frode Fagerli, Robin Reed og Christopher Langeland er fire av de fem investorene som danner «Start en Drøm». Kjetil Myrlind Aasen er den siste. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

2017 endte med et underskudd på 14 millioner. Forrige sesongs satsing i Eliteserien kostet også, og Start hadde et underskudd på hele 42 millioner. Underskuddet har investorene i «Start en Drøm» måttet dekke over fra egen lomme.

Gaming Innovation Group (GIG), selskapet som alle de fem investorene kommer fra, har også rast på børsen de siste årene. Mens de selv tidligere har vært klare på at de er inne i Start som privatpersoner og ikke gjennom GIG, er andre overbevist om at det kan ha betydning for den videre satsingen.

Skulle det likevel ende med opprykk via kvalik, kommer nok investeringene til å fortsette. Spørsmålet er hva som skjer hvis det blir nok en sesong i 1. divisjon.

Lørdag: Start-Lillestrøm kl. 18.00

Onsdag: Lillestrøm-Start kl. 19.00

Kilder: Fædrelandsvennen, Romerikes Blad, VG, sportssjef Morten Svesengen i Romerikes Blad og sportssjef Pål Wollebæk Jørgensen i Fædrelandsvennen.