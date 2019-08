SLUTT PÅ NEST-SOTRA: – Merkevara Nest-Sotra og den toppklubben si merittliste vil få ein sluttdato. Det er ein epoke som er over når Øygarden FK tek over, seier Toralf Rugland. FOTO: Bård Bøe

Slik vert den nye storklubben som skal erstatta Nest-Sotras topplag

– Me hadde ikkje gjort dette utan at me hadde tru på det.