Gary Neville kunne ikke begripe at Paul Pogba tok straffen mot Wolverhampton. Franskmannen ble den store synderen.

Marcus Rashford var sikkerheten selv fra straffemerket i serieåpningen mot Chelsea forrige helg. Det endte til slutt i en svært overbevisende 4–0-seier til Manchester United.

Derfor var det svært overraskende for mange at Paul Pogba steg frem da seieren kunne sikres mot Wolverhampton. På stillingen 1–1, etter 68 minutter, fikk United straffe.

Fra ellevemeteren kunne franskmannen så godt som avgjøre kampen. Men da det gjaldt som mest sviktet Uniteds største stjerne.

Etter kampen kom reaksjonene.

– Det er uforståelig. Hvis en spiller har scoret på straffe i den forrige kampen, tar den spilleren straffen i neste kamp også, sa TV 2s Brede Hangeland etter kampen.

Han fikk bred støtte fra de andre ekspertene i studioet. Solveig Gulbrandsen mente Pogbas erfaring kunne ligge til grunn for at han fikk ansvaret. Erik Thorstvedt var også overrasket.

– Hvis Rashford aksepterer det, er det også feil, sa den tidligere landslagskeeperen.

CARL RECINE / REUTERS

Illsint etter bommen

Gary Neville har lang fartstid i Manchester United som spiller, og er nå ekspert for TV-giganten Sky Sports. Han var rasende etter bommen til Pogba.

– Før han tok straffen, var jeg illsint. Hvorfor diskuterer de hvem som skal ta straffen? Jeg liker det ikke, sa han til den britiske TV-kanalen.

Han poengterte at Pogba har bommet på fire straffer det siste året.

– Du skulle tro han hadde fått sine sjanser. Rashford scoret forrige uke, da skal han ta straffen. Det var ikke en leder ute på banen, noe var ikke riktig. De klarte ikke å ta en avgjørelsen sammen, sier han.

Han mener Pogbas opptrinn var flaut og nedverdigende. Han fortsatte å lange ut mot den franske stjernen i Sky-studioet.

– Dette er en Manchester United-straffe. Det er ikke bingo. Det er ikke femåringer som spiller på lekeplassen, sa han tydelig frustrert.

STRINGER / REUTERS

– Har to straffeskyttere

Neville fikk også støtte fra sin ekspertmakker Jamie Carragher. Den tidligere Liverpool-stjernen mener Solskjær må ta mer ansvar.

– Manageren må være sterkere. Eller så bør Paul Pogba tenke på laget og si: «Rashford er den beste straffeskytteren». Det kostet dem seieren i kveld, sier Carragher.

Da Solskjær møtte TV 2 etter kampen, oppklarte nordmannen straffeordningen i laget. Han mener at både Pogba og Rashford står oppført som straffeskyttere.

ANDREW YATES / REUTERS

– Vi har to stykker som er plukket ut til å ta straffer. Det er to som bestemmer hvem som føler seg mest komfortabel og trygg på at de komme til å score, sier han.

Han var naturligvis skuffet over at en potensiell seier røk etter missen. Likevel tok han Pogbas bom med fatning.

– Noen ganger går det ikke. Dessverre gikk det ikke i dag. Det skjer noen ganger, sa nordmannen.