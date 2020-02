Sivert Heltne Nilsen ny kaptein i Elfsborg

Tidligere Brann-spiller Sivert Heltne Nilsen tar over kapteinsbindet permanent i sin svenske klubb.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Sivert Heltne Nilsen er blitt kaptein i Elfsborg. Foto: MATHILDA AHLBERG / BILDBYRÅN

Det skriver Elfsborg på sine nettsider.

Etter å ha båret kapteinsbindet i en rekke treningskamper denne vinteren, har Sivert Heltne Nilsen blitt utropt til klubbens kaptein på permanent basis.

Den tidligere Brann-spilleren kom til Elfsborg fra danske Horsens så sent som i august 2019. Etter kun et halvt år får han en lederrolle i laget.

– Det er en stor ære. Da Jimmy (Thelin) fortalte meg dette, fikk jeg frysninger. Jeg har vært kaptein i en del treningskamper og har forstått at jeg har vært et alternativ. Da jeg fikk beskjeden, kjente jeg en stolthet av å få sjansen til å være kaptein for et så fint lag som Elfsborg, sier Nilsen.

Sivert Heltne Nilsen spilte for Brann mellom 2015 og 2018. Deretter var han litt over ett år i Horsens.

Elfsborg havnet på åttendeplass i Allsvenskan forrige sesong.