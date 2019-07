Sven Erik Bystrøm (27) ble bedre av å trene mindre. Nå får han for første gang sykle verdens største sykkelritt.

SUNDVOLDEN HOTELL: For de fleste sykkelryttere er Tour de France en milepæl i karrieren. Det gjelder også for Sven Erik Bystrøm, som for første gang får sykle det franske storrittet.

Men det var langt fra gitt.

– De to siste årene har jeg fått beskjed om at: «Det ser litt mørkt ut. Vi må dessverre sette deg på reservelisten», sier Bystrøm.

Det har vært en stor skuffelse for Rogaland-syklisten, men i år var beskjeden tydelig. Allerede i desember ble han lovet en plass på laget til UAE Team Emirates.

– Får man ikke syklet Tour de France, er det på en måte noe som mangler i en sykkelrytters karriere. En ting er å være på start, men jeg har også lyst til å prestere bra, sier han.

Fakta: Sven Erik Bystrøm Født: 21. januar 1992. Fra: Haugesund, Rogaland. Lag: UAE Team Emirates. Utvalgte meritter: Vant U23-VM i 2014, NM-sølv fra 2017.

Ble bedre av å trene mindre

Bystrøm kom inn i sykkelsirkuset med et brak i 2014. Da vant han U23-VM i spanske Ponferrada. Året etter var han helprofesjonell i det russiske storlaget Katusha.

Forventningene var enorme.

– Første året mitt gikk veldig bra, men så flatet det ut i de to neste årene mine i Katusha. Man lærer mye og sykkelsporten er en tålmodighetsprøve.

– Det har vært tøft å se det bikke imot. Spesielt når du jobber veldig hardt, men ikke merker den fremgangen som du ønsker. Jeg har hatt personer rundt meg som har støttet meg. Det er jeg veldig glad for, sier Bystrøm.

Han føler han er blitt litt bedre for hvert år. Men i år tok han et viktig valg som har gjort store utslag: 27-åringen valgte å trene mindre.

– Jeg hadde ikke tenkt for to-tre år siden at jeg skulle bli bedre av å trene mindre. Jeg har alltid hatt en tankegang om at man må gi gass for å bli bedre. Jeg har funnet en smart tilnærming til treningen som er bedre enn før, sier han.

I tillegg har han denne sesongen hatt flere «rolige» økter enn før. Selv om han er en helt annen ryttertype enn lagkameraten Alexander Kristoff, har de to trent veldig likt tidligere. Eksplosiv trening har vært i fokus.

Nå har Bystrøm kuttet det ut for å perfeksjonere treningen mot rollen som hjelperytter.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Fakta: Tour de France 2019 Årets utgave er den 106. i rekken. Den første av 21 etapper starter i Brussel 6. juli. Avsluttes på Champs-Élysées i Paris 28. juli. Edvald Boasson Hagen, Alexander Kristoff, Sven Erik Bystrøm, Vegard Stake Laengen, Amund Grøndahl Jansen og Odd Christian Eiking er årets norske deltagere.

– Har tatt kjempesteg

For å knekke koden har Bystrøm samarbeidet tett med lagets trenere. I tillegg har gjennom flere år fått hjelp av Stein Ørn, treneren og stefaren til Kristoff.

– Det du ser når ryttere får være profesjonelle lenge nok, er at de blir hardere og hardere. Fysisk sett har Sven hatt et enormt løft i år. Mentalt sett blir du moden og tryggere på deg selv. Sven har tatt kjempesteg, sier Ørn.

– Det er en så stor nivåforskjell mellom U23 og profesjonelt nivå. Den fasen er så vanskelig som profesjonell sykkelrytter. Det kreves så lang tid og laget må tro på deg. Nå begynner Sven å få betalt, sier han.

Nylig ble Bystrøm belønnet med en ny kontrakt med profflaget. Han takker Ørn for det han kaller et «vendepunkt» denne sesongen.

– Han har hatt utrolig mye å si for min karriere. Han støtter meg uansett og hvordan det går. Offisielt trenes jeg av lagets trenere, men han følger meg opp likevel. Det betyr veldig mye, sier Tour de France-debutanten.

Saken fortsetter under bildet.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Skal hjelpe Kristoff i Touren

I årets Tour de France, som starter 6. juli, har Bystrøm fått en todelt oppgave. På de flate og halvkuperte etappene skal han hjelpe lagkamerat Alexander Kristoff i posisjon før spurten.

I fjelletappene er det lagets sammenlagthåp, Dan Martin, som skal taues i den franske fjellheimen.

– Det gir en trygghet. Jeg kjenner han veldig godt, vet hva han står for og hva han kan gjøre. I avslutninger kan jeg ha veldig bruk for han, sier Kristoff.

I fjor sjokkerte Bystrøm med en knallsterk annenplass i Vuelta a España, etter å ha gått i brudd på en etappe. Han mener han er klar om sjansen byr seg i Frankrike.

– Det kan bli en sjanse for brudd i uke to eller tre. Da vet man jo aldri og alt kan skje. Jeg håper jo å ta en seier snart. Det begynner å bli noen år siden seieren i U23-VM, sier han.